Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu: Bu dizi liderliğini sürdürüyor!
Teknoloji Haberleri
Netflix'te 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. You dizisi, liderliğini sürdürdü.
Netflix, abone sayısı ile dünyanın en popüler dijital akış platformu konumunda. Her geçen gün içerik kütüphanesini genişleten servis, bu sayede hem seyirci deneyimini yükseltiyor hem de rakipleri ile rekabetini sürdürüyor.
Netflix, her hafta düzenli olarak en popüler dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede en popüler yapımları bir arada görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenenler belli oldu.
You, liderliğini sürdürüyor!
You 4. sezonu, Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını konu alan yapım, toplamda 64 milyon 60 bin saat izlendi. Bununla beraber dizi, listeye 5 haftadır adını yazdırıyor.
Netflix'te en çok izlenen film ise, 69 milyon 540 bin saat ile Luther: The Fallen Sun oldu. Söz konusu yapım, bir zamanların başarılı dedektifi John Luther'ın, bir seri katili yakalamak için hapisten kaçmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
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Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler
Netflix Global'de en çok izlenen diziler Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler Netflix Global'de en çok izlenen filmler Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1The Glory: 1. sezon32Shadow and Bone: 2. sezon13You: 4. sezon64Shadow and Bone: 1. sezon15Sex/Life: 2. sezon36Sky High: The Series: 1. sezon17Wednesday: 1. sezon168MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series29The Walking Dead: 11. sezon710Sex/Life: 1. sezon12
SıraDiziKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1You: 4. sezon564 milyon 60 bin2Shadow and Bone: 2. sezon150 milyon 400 bin3MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series228 milyon 980 bin4Outer Banks: 3. sezon425 milyon 950 bin5Shadow and Bone: 1. sezon124 milyon 70 bin6Outlast: 1. sezon123 milyon 630 bin7Sex/Life: 2. sezon322 milyon 280 bin8Wednesday: 1. sezon1614 milyon 990 bin9Sex/Life: 1. sezon1013 milyon 180 bin10Perfect Match: 1. sezon511 milyon 540 bin
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1Who Is This Family?12Luther: The Fallen Sun2310 Days of a Good Man34Faraway25Everything Everywhere All at Once16The Magician's Elephant17Money Shot: The Pornhub Story18Noise19In His Shadow110All Quiet on the Western Front7
SıraFilmKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1Luther: The Fallen Sun269 milyon 540 bin2Faraway214 milyon 830 bin3The Magician's Elephant113 milyon 690 bin4Money Shot: The Pornhub Story113 milyon 670 bin5Dragged Across Concrete19 milyon 590 bin6We Have a Ghost45 milyon 960 bin7The Hunger Games: Catching Fire25 milyon 10 bin8Turbo35 milyon9The Hunger Games34 milyon 900 bin10Kick-Ass 214 milyon 30 bin
Dizi You Teknoloji Haberler
Netflix Global'de en çok izlenen diziler
Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler
Netflix Global'de en çok izlenen filmler
Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.