Netflix'te haftanın en çok izlenenleri belli oldu: Bu dizi liderliğini sürdürüyor!

Netflix'te 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. You dizisi, liderliğini sürdürdü.

Netflix, abone sayısı ile dünyanın en popüler dijital akış platformu konumunda. Her geçen gün içerik kütüphanesini genişleten servis, bu sayede hem seyirci deneyimini yükseltiyor hem de rakipleri ile rekabetini sürdürüyor.

Netflix, her hafta düzenli olarak en popüler dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede en popüler yapımları bir arada görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 13 Mart ile 19 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenenler belli oldu.

You, liderliğini sürdürüyor!

You 4. sezonu, Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Joe Goldberg adındaki bir kitapçının takıntılı aşkını konu alan yapım, toplamda 64 milyon 60 bin saat izlendi. Bununla beraber dizi, listeye 5 haftadır adını yazdırıyor.

Netflix'te en çok izlenen film ise, 69 milyon 540 bin saat ile Luther: The Fallen Sun oldu. Söz konusu yapım, bir zamanların başarılı dedektifi John Luther'ın, bir seri katili yakalamak için hapisten kaçmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

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