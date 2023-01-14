Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, 2 - 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı. Uzun zamandır birinci olan Wednesday, yerini kaptırdı.
Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, uzun zamandır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca farklı ülkelere ve dillere göre sıralamalar da mevcut. Şimdi ise 2 – 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen diziler belli oldu.
Netflix'te en çok izlenen diziler!
Wednesday, yaklaşık 2 aydır en çok izlenen diziler listesinde birinci sıradaydı. Şimdi ise 15 yaşında kendine kapanık bir kızı konu alan Ginny & Georgia, toplamda 180 milyon 470 bin saat izlenmeyle top10 listesine birinci olarak adını yazdırdı.
Paylaşılan listede ikinci sırada Kaleidoscope: Limited Series yer alıyor. Usta bir hırsız ekibinin milyar dolarlık soygununu konu alan dizi, toplamda 112 milyon 320 bin saat izlendi ve ilk defa top10 listesine girdi.
Netflix, Wednesday 2. sezonunu duyurdu!
Dünya genelinde en çok izlenen diziler
Türkiye'de en çok izlenen diziler (The Pale Blue Eye)12Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven (Glass Onion: A Knives Out Mystery)33Mortal Kombat24Zor Hedef 2 (Hard Target 2)15Güneşin Gözyaşları (Tears of the Sun)16Godzilla vs. Kong27Rüya Ülkesi (Crisis)18Özel Ders (Private Lesson)49Matilda Müzikali (Roald Dahl's Matilda The Musical)210Beyaz Gürültü (White Noise)1 Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
SıraDiziKaç Haftadır Top10?İzlenme Süresi (Saat)1Ginny & Georgia (2. Sezon)1180 milyon 470 bin2Kaleidoscope: Limited Series1112 milyon 320 bin3Wednesday (1. sezon)781 milyon 340 bin4Emily in Paris (3. sezon)347 milyon 780 bin5Ginny & Georgia (1. sezon)144 milyon 370 bin6The Recruit (1. sezon)423 milyon 580 bin7MADOFF: The Monster of Wall Street: Limited Series123 milyon 30 bin8Treason: Limited Series218 milyon 460 bin9The Witcher: Blood Origin: Limited Series317 milyon 610 bin10New Amsterdam (1. sezon)114 milyon 800 bin
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1Solgun Mavi Gözler
Wednesday Teknoloji Haberler
Türkiye'de en çok izlenen diziler
(The Pale Blue Eye)12Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven
(Glass Onion: A Knives Out Mystery)33Mortal Kombat24Zor Hedef 2
(Hard Target 2)15Güneşin Gözyaşları
(Tears of the Sun)16Godzilla vs. Kong27Rüya Ülkesi (Crisis)18Özel Ders
(Private Lesson)49Matilda Müzikali
(Roald Dahl's Matilda The Musical)210Beyaz Gürültü
(White Noise)1
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!