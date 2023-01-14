Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu!

Netflix, 2 - 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri paylaştı. Uzun zamandır birinci olan Wednesday, yerini kaptırdı.

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, uzun zamandır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca farklı ülkelere ve dillere göre sıralamalar da mevcut. Şimdi ise 2 – 8 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen diziler belli oldu.

Netflix'te en çok izlenen diziler!

Wednesday, yaklaşık 2 aydır en çok izlenen diziler listesinde birinci sıradaydı. Şimdi ise 15 yaşında kendine kapanık bir kızı konu alan Ginny & Georgia, toplamda 180 milyon 470 bin saat izlenmeyle top10 listesine birinci olarak adını yazdırdı.

Paylaşılan listede ikinci sırada Kaleidoscope: Limited Series yer alıyor. Usta bir hırsız ekibinin milyar dolarlık soygununu konu alan dizi, toplamda 112 milyon 320 bin saat izlendi ve ilk defa top10 listesine girdi.

Netflix, Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

Dünya genelinde en çok izlenen diziler