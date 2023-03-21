Netflix oyun işini büyütüyor: Nvidia ve Xbox'a rakip olacak

Netflix bulut oyun pazarına girmeye hazırlanıyor. Netflix Games ile sunulan oyunları tüm platformlara getirmek istiyor.

Oyun endüstrisinde büyümek için vites artıran Netflix, bulut oyun pazarına girmek istiyor. Yayın devi, Netflix Games adıyla sunulan oyunları, Netflix uygulaması üzerinden oynanabilir hale getirmek istiyor. İşte Netflix Games Başkan Yardımcısı Leanne Loombe'nin dikkat çeken açıklamalar.

Netflix Games, bulut oyun ile tüm platformlara geliyor

2021 yılında erişime açılan Netflix'in oyun hizmeti, başlıca platformdaki dizi ve filmleri ele alıyor. Ancak daha önceki raporlar Netflix oyunlarının beklenen ilgiyi yaratmayı başaramadığını göstermişti. Buna göre, abonelerin sadece yüzde 1'i Netflix Games oyunlarını oynamayı tercih etmişti.

Buna rağmen Netflix'in oyun sektöründen çekilmediğini biliyoruz. Hatta bulut oyun ile yeni fırsatları keşfetmek isteyen yayın devi, proje üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Games Başkan Yardımcısı Leanne Loombe, Netflix oyunlarının her platformdan erişilebilir olacağını ima etti.

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Loombe yaptığı açıklamada, "Bulut pazarının, herhangi bir cihazda oyunlara kolay erişim sağlamamızı ve sorunsuz olmamızı mümkün kılacağına inanıyoruz. Ancak yolculuğumuzun bu tarafında olduka erken bir aşamadayız" dedi.

Netflix'in mobil oyunlarını halihazırda Netflix uygulamasından test edebilirsiniz. Ancak oynamak için App Store veya Google Play'den indirmeniz gerekiyor. Fakat bulut oyun sayesinde doğrudan Netflix uygulamasından oynamak mümkün hale gelecek.

Google'ın bulut oyun hizmeti Stadia'nın kapatılmasını örnek gösteren Başkan Yardımcısı, benzer bir felakete kurban gitmek istemediklerinin altını çizdi.

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