Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihini açıkladı

Dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, son yıllarda birçok Türk yapımı dizi ve filmi kullanıcılarına sundu. Türkiye'nin adını sinema dünyasına duyuran platformda Aşk101, Şahmaran, Zeytin Ağacı, Sıcak Kafa ve Börü gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Son olarak şirket, bu yapımlar arasına Kimler Geldi Kimler Geçti dizisini de ekliyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı ve merkezine derin bir aşk hikayesini alan bu dizi için geri sayım başladı. Öyle ki Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti için tarih açıkladı.,

Kimler Geldi Kimler Geçti tarihi açıklandı!

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünde Serenay Sarıkaya bulunuyorken, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi ünlü isimler de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.

Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden paylaştığı tarih duyurusu videosu ile birlikte merakla beklenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 9 Mayıs'ta yayımlanacağını açıkladı. Söz konusu tanıtım videosuna yukarıdan ulaşabilirsiniz.

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Kimler Geldi Kimler Geçti konusu

Kimler Geldi Kimler Geçti, başarılı avukat Leyla Taylan'ın yıllar önce yaşadığı ilk aşkının yaralarını sarmaya çalıştığı süreci ve iş hayatındaki yükselişini anlatır. Leyla, aşk acısını arkadaşları ve yeni tanıştığı Şeyyaz'ın desteğiyle aşmaya çalışırken, aynı zamanda kariyerinde de önemli bir adım atar.

"Yılın boşanma davası" olarak adlandırılan ve büyük ilgi çeken bir davada ünlü isim Tuba Tepelioğlu'nun avukatlığını üstlenir. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış Cem Murathan olan Leyla, "hem güçlü hem suçlu" olan bu adama karşı müvekkilini savunmak için büyük bir çaba gösterir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.