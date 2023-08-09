Netflix iOS için oyun kumandası uygulaması yayınladı

Netflix, Kasım 2021'de mobil oyunlara yatırım yaparak oyun hizmetini başlattı. Şirket, o zamandan beri birden fazla oyun geliştirme stüdyosu satın aldı ve oyun odaklı personel sayısını artırdı. Ancak hala geliştirmeye açık, ki şirket de bunun farkında ve sessiz sedasız o tarafı geliştirmeye devam ediyor gibi görünüyor.

Netflix, iOS için bir oyun kumandası uygulaması yayınladı

Netflix, Apple App Store'da sessiz sedasız ve herhangi bir duyuru yapmadan bir Game Controller adlı bir oyun kumandası uygulaması yayınladı. Uygulamanın yayınlanışı, şirketin yakında akıllı televizyonlarda da oyun oynamayı mümkün kılacağı yönündeki söylentileri doğruluyor gibi görünüyor.

Ücretsiz olan uygulamanın kısa açıklamasında "Çok yakında Netflix'te" ibaresi yer alıyor. Netflix Oyun Kumandası ile televizyonlarda oyun oynanabilmesi amaçlanıyor. Uygulama televizyona bağlanıyor ve oyun oynamak için telefon veya tableti bir oyun kumandasına dönüştürüyor.

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Oyun Kumandasını açtıktan sonra televizyonda bir oyun seçip, ardından kumandaya bağlanmak için uygulamanın sunduğu talimatları izlemek gerekiyor. Netflix'in oyunlar uygulaması televizyonda hala beta aşamasında olduğundan gerek oyunlar gerek bu yeni kumanda uygulaması şimdilik tüm cihazları desteklemiyor.

Şu anda Netflix Oyun Kumandası uygulaması, sınırlı işlevselliğe sahip. App Store'daki resimler, düz siyah bir arka plan üzerinde, solda sanal bir joystick ve sağda Xbox ve Nintendo Switch kumandalarına benzer bir XYAB olarak etiketlenmiş tuş düzeneğine sahip bir kontrol cihazı tasarımı gösteriyor.

Her ne kadar tuşların etiketleri Xbox ve Switch'e benzese de dizilişleri çok farklı. Büyük bir A tuşunun etrafına dizilmiş XYB tuşları, bir kedi patisini andırıyor.

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Oyun kumandası uygulaması henüz Android'de mevcut değil ve gelip gelmeyeceği bilinmiyor. App Store'da da yalnızca iOS 15.0 veya üzeri bir sürümü çalıştıran iPhone, iPad veya iPod touch ile kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan henüz hangi oyunların oyun kumandası destekleyeceği de bilinmiyor.

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