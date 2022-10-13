Netflix'in yükselen yıldızı rekora 1 adım uzakta!
Teknoloji Haberleri
Netflix, geçtiğimiz günlerde 19-25 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı. Bugün ise ekim ayının Netflix Top 10 listesi açıklandı.
Dünyanın en popüler dijital içerik platformları arasında rekabet her geçen gün artıyor. Uzun zamandır tahtta oturan Netflix ise son dönemde sallantılar ile gündeme geldi. Fakat geçtiğimiz ay yayına giren bazı yapımlar platformu tekrar ayaklandırmış gibi gözüküyor. İşte Netflix Top 10 listesi…
Netflix, haftalık Top 10 listesini paylaştı!
Geçtiğimiz 3 haftadır Netflix Top 10 listesinin ilk sırasında DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. Bu yapım yayına girişinin üstünden henüz 3 hafta geçmesine rağmen 700 milyon izlenme saatini aşmayı başardı.
Bu hızla devam etmesi durumunda ilk aydan 1 milyar izlenme saat barajını aşması bekleniyor. Bugüne kadar ilk 4 hafta içinde bu sınırı aştığını bildiğimiz yalnızca bir avuç yapım oldu. Bunlar da Squid Game ve Stranger Things gibi dünyaca ünlü yapımlardı. Son iki haftanın Netflix Top 10 listelerini aşağıda bulabilirsiniz.
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26 Eylül- 2 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler
3-9 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler Siz Netflix Top 10 listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat)1 DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 2 299 milyon 840 bin2 Dynasty: 5. sezon 2 44 milyon 610 bin3 Fate: The Winx Saga: 2. sezon 3 26 milyon 400 bin4 Cobra Kai: 5. sezon 4 20 milyon 820 bin5 Heartbreak High: 1. sezon 2 14 milyon 880 bin6 The Crown: 1. sezon 4 12 milyon 90 bin7 The Crown: 2. sezon 3 11 milyon 480 bin8 Stranger Things 4 18 10 milyon 340 bin9 Fate: The Winx Saga: 1. sezon 2 9 milyon 560 bin10 Inside the World's Toughest Prisons: 6. sezon 1 9 milyon 130 bin
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TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat)1 DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 3 205 milyon 330 bin 2 Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 1 31 milyon 400 bin3 Dynasty: 5. sezon 3 27 milyon 830 bin4 The Midnight Club: 1. sezon 1 18 milyon 790 bin5 Bling Empire: 3. sezon 1 15 milyon 210 bin6 Fate: The Winx Saga: 2. sezon 4 14 milyon 960 bin7 Cobra Kai: 5. sezon 5 13 milyon 530 bin8 Heartbreak High: 1. sezon 3 9 milyon 480 bin9 Stranger Things 4 19 9 milyon 420 bin10 Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes 3 8 milyon 860 bin
Dahmer Eylül Teknoloji Haberler
3-9 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler
Siz Netflix Top 10 listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!