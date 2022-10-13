Netflix'in yükselen yıldızı rekora 1 adım uzakta!

Netflix, geçtiğimiz günlerde 19-25 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı. Bugün ise ekim ayının Netflix Top 10 listesi açıklandı.

Dünyanın en popüler dijital içerik platformları arasında rekabet her geçen gün artıyor. Uzun zamandır tahtta oturan Netflix ise son dönemde sallantılar ile gündeme geldi. Fakat geçtiğimiz ay yayına giren bazı yapımlar platformu tekrar ayaklandırmış gibi gözüküyor. İşte Netflix Top 10 listesi…

Netflix, haftalık Top 10 listesini paylaştı!

Geçtiğimiz 3 haftadır Netflix Top 10 listesinin ilk sırasında DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. Bu yapım yayına girişinin üstünden henüz 3 hafta geçmesine rağmen 700 milyon izlenme saatini aşmayı başardı.

Bu hızla devam etmesi durumunda ilk aydan 1 milyar izlenme saat barajını aşması bekleniyor. Bugüne kadar ilk 4 hafta içinde bu sınırı aştığını bildiğimiz yalnızca bir avuç yapım oldu. Bunlar da Squid Game ve Stranger Things gibi dünyaca ünlü yapımlardı. Son iki haftanın Netflix Top 10 listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Netflix alternatifi ücretsiz platformlar!

26 Eylül- 2 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler