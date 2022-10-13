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Netflix'in yükselen yıldızı rekora 1 adım uzakta!

Teknoloji Haberleri

Netflix'in yükselen yıldızı rekora 1 adım uzakta!

Netflix, geçtiğimiz günlerde 19-25 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı. Bugün ise ekim ayının Netflix Top 10 listesi açıklandı.

Dünyanın en popüler dijital içerik platformları arasında rekabet her geçen gün artıyor. Uzun zamandır tahtta oturan Netflix ise son dönemde sallantılar ile gündeme geldi. Fakat geçtiğimiz ay yayına giren bazı yapımlar platformu tekrar ayaklandırmış gibi gözüküyor. İşte Netflix Top 10 listesi…

Netflix, haftalık Top 10 listesini paylaştı!

Geçtiğimiz 3 haftadır Netflix Top 10 listesinin ilk sırasında DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. Bu yapım yayına girişinin üstünden henüz 3 hafta geçmesine rağmen 700 milyon izlenme saatini aşmayı başardı.

Bu hızla devam etmesi durumunda ilk aydan 1 milyar izlenme saat barajını aşması bekleniyor. Bugüne kadar ilk 4 hafta içinde bu sınırı aştığını bildiğimiz yalnızca bir avuç yapım oldu. Bunlar da Squid Game ve Stranger Things gibi dünyaca ünlü yapımlardı. Son iki haftanın Netflix Top 10 listelerini aşağıda bulabilirsiniz.

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26 Eylül- 2 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler

#1
TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story2299 milyon 840 bin2Dynasty: 5. sezon244 milyon 610 bin3Fate: The Winx Saga: 2. sezon326 milyon 400 bin4Cobra Kai: 5. sezon420 milyon 820 bin5Heartbreak High: 1. sezon214 milyon 880 bin6The Crown: 1. sezon412 milyon 90 bin7The Crown: 2. sezon311 milyon 480 bin8Stranger Things 41810 milyon 340 bin9Fate: The Winx Saga: 1. sezon29 milyon 560 bin10Inside the World's Toughest Prisons: 6. sezon19 milyon 130 bin

3-9 Ekim arası Netflix'te en çok izlenenler

#1
TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story3205 milyon 330 bin 2Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes131 milyon 400 bin3Dynasty: 5. sezon327 milyon 830 bin4The Midnight Club: 1. sezon118 milyon 790 bin5Bling Empire: 3. sezon115 milyon 210 bin6Fate: The Winx Saga: 2. sezon414 milyon 960 bin7Cobra Kai: 5. sezon513 milyon 530 bin8Heartbreak High: 1. sezon39 milyon 480 bin9Stranger Things 4199 milyon 420 bin10Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes38 milyon 860 bin

Siz Netflix Top 10 listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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