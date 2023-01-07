Netflix'in en çok izlenen dizileri belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Netflix, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birincisi Wednesday, liderliğini devam ettiriyor.
Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanmış listeler de mevcut. Bu hafta küresel olarak ve Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu.
Wednesday, liderliğini sürdürüyor!
Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer alıyor. Toplamda 103 milyon 906 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.
Listenin ikinci sırasında ise Emily in Paris 3. sezon bulunuyor. Öyle ki Hayalindeki iş için Paris'e giden Emily karakterini konu alan dizi, toplamda 95 milyon 330 bin saat izlendi. Söz konusu yapım, 2 haftadır top10 listesinde. Ayrıca dizinin diğer sezonlarının da listede yer aldığını söylemek mümkün.
Netflix, Wednesday 2. sezonunu duyurdu!
Netflix en çok izlenen diziler (Global)
Netflix en çok izlenen diziler (Türkiye)
SıraDiziKaç Haftadır Top10?Ne Kadar İzlendi? (Saat)1Wednesday: Season 16103 milyon 960 bin2Emily in Paris: Season 3295 milyon 330 bin3The Witcher: Blood Origin: Limited Series264 milyon 520 bin4Treason: Limited Series156 milyon 60 bin5The Recruit: Season 1343 milyon 360 bin6Harry & Meghan: Limited Series422 milyon 530 bin7Emily in Paris: Season 2615 milyon 210 bin8Emily in Paris: Season 1414 milyon 550 bin9Sonic Prime: Season 1313 milyon 400 bin10Firefly Lane: Season 2512 milyon 770 bin
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1Wednesday: Sezon 162Emily in Paris: Sezon 323The Witcher: Blood Origin: Limited Series14Alice in Borderland: Sezon 225Rise of Empires: Ottoman16Sıcak Kafa57Treason: Limited Series18Alice in Borderland: Sezon 149The Recruit: Sezon 13101899: Sezon 17
Wednesday Türkiye Paris Teknoloji Haberler
Netflix en çok izlenen diziler (Türkiye)