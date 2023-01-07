Netflix'in en çok izlenen dizileri belli oldu!

Netflix, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok izlenen dizileri paylaştı. Listenin birincisi Wednesday, liderliğini devam ettiriyor.

Dünyanın en popüler dijital akış platformları arasında yer alan Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanmış listeler de mevcut. Bu hafta küresel olarak ve Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu.

Wednesday, liderliğini sürdürüyor!

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesinin başında Wednesday yer alıyor. Toplamda 103 milyon 906 bin saat izlenme ile birinciliğini sürdüren dizi, 6 haftadır top10 listesine adını yazdırmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında ise Emily in Paris 3. sezon bulunuyor. Öyle ki Hayalindeki iş için Paris'e giden Emily karakterini konu alan dizi, toplamda 95 milyon 330 bin saat izlendi. Söz konusu yapım, 2 haftadır top10 listesinde. Ayrıca dizinin diğer sezonlarının da listede yer aldığını söylemek mümkün.

Netflix, Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

Netflix en çok izlenen diziler (Global)