Netflix, Hades mobil oyununu duyurdu ve 2024 yılında yayınlanacağını belirtti. Oyun yalnızca iOS için çıkış yapacak ve yalnızca Netflix aboneleri oynayabilecek.

Günümüzde mobil oyuncuların sayısı bir hayli fazla ve bu sayı giderek artıyor. Buna karşılık büyük şirketler, dünyanın en popüler oyunlarını birer birer mobile getirmeye devam ediyor. Son olarak bu yapımlar arasına Hades de dahil oluyor. İşte ayrıntılar…

Netflix, Hades mobil oyununu duyurdu

Dijital akış platformu Netflix, son birkaç yılda oyun sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Şirket, mevcut kataloğunda 80'den fazla mobil oyun sunmakta ve bu oyun koleksiyonunu daha da büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Netflix, son yaptığı duyuruda bilgisayar ve oyun konsollarında büyük ilgi gören Hades oyununun mobil versiyonunun çıkacağını açıkladı. Üstelik bunun için resmi YouTube kanalı üzerinden bir tanıtım videosu da yayınladı.

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Şirket, Hades mobil oyununun 2024 yılında yayınlanacağını belirtti. Bu noktada Android kullanıcılarının tadını kaçıracak bir bilgi var. Oyun, ne yazık ki yalnızca iOS için çıkış yapacak. İlerleyen dönemlerde Android için de sunulabilir. Tabii bunun da bir ihtimal olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bununla beraber Hades mobil oyunu için tahmin edebileceğiniz gibi yalnızca Netflix aboneleri oynama şansına sahip olacak. Dijital akış platformunun en düşük seviye abonelik planının fiyatı ise 99,99 TL. Yani oyunu oynayabilmek için bu ücreti ödemeniz gerekli.

Hades nasıl bir oyun?

Bilmeyenler için Hades, rogue-like türünde bir aksiyon rol yapma oyunu. 2018 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülen yapım, oyuncuları yeraltı dünyasında geçen bir hikayeye götürüyor. Ana karakter olan Zagreus, Yunan mitolojisindeki yeraltı tanrısı Hades'in oğludur.

Bizler de Zagreus'u kontrol ediyor ve yeraltı dünyasından kaçmaya karar veriyoruz. Akabinde Olimpos Dağı'na ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyunu oynamak isteyenler için rogue-like türünde olması sebebiyle karakter her öldüğünde oyuncunun başlangıç noktasına geri döndüğünü belirtmek gerekiyor.

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