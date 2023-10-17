Netflix'in oyun servisi olan Netflix Games, GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive ile lisans anlaşması yapmak istiyor. İddialara göre GTA 6, Netflix Games'ten oynanabilir olacak.

Netflix, GTA 6'yı almak için Take-Two ile görüşüyor

Netflix bir süredir Games adı altında yürüttüğü oyun servisini genişletmekle meşgul. Son iddialar ise GTA'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive ile lisans anlaşması yapmak istediğini gösteriyor. İddialara göre GTA 6, Netflix Games'ten oynanabilir olacak.

Netflix Games GTA 6'yı mı alıyor?

Netflix'in oyun portföyünü güçlendirmek için büyük bir hamle yaptığı söyleniyor. Buna göre dünyann en popüler serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun lisansını almak için Take-Two Interactive ile görüştüğü bildiriliyor.

Wall Street Journal'ın yeni haberine göre Netflix, platformunda bir Grand Theft Auto oyunu yayınlamak için Take-Two ile görüşmelerde bulundu. Detaylar henüz bilinmese de, Netflix'in yeni bir oyun geliştirmek yerine daha önce yayınlanmış GTA oyunlarından birini almak istediği belirtildi.

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GTA serisiyle ilgili gözler son zamanlarda GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yeni oyun henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak Take-Two'nun mali tahminleri lansmanın çok uzakta olmayabileceğine işaret ediyor.

Resmi lansmanla birlikte yeni GTA'nın lisansını almak, Netflix Games için büyük bir başarı olabilir. Genellikle mobil oyunlara hitap eden platform, GTA 6 gibi dev bir yapımla büyük ilgi uyandırabilir.

Netflix daha önce paylaştığı açıklamalarda oyun sayısını büyük ölçüde artırmak istediğini belirtti. Raporda, Squid Game gibi sevilen yapımların yanı sıra Extraction, Sherlock Holmes ve Black Mirror'ın mobil oyunlarının geliştirildiği belirtildi.

Grand Theft Auto serisinin Netflix Games'e yeni kullanıcı çekeceğini düşünüyoruz. Ancak herhangi bir anlaşma henüz kesinleşmiş değil.