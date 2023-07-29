Netflix, Dark Souls'un anime uyarlaması üzerinde çalışıyor

Netflix, dünyanın en popüler dijital akış hizmeti olarak içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Dark Souls'un anime uyarlaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en popüler dijital akış hizmeti veren Netflix, içerik kütüphanesini sürekli olarak genişletmeye devam ediyor. Şirket, bunun için yatırımlarını her yıl sürekli olarak artırıyorken, aboneler ise yepyeni dizi ve filmlere kavuşuyor.

Son yıllarda anime yapımlarına ilgili olan Netflix, bu kategoriye yeni bir içerik daha ekleyecek gibi görünüyor. Öyle ki şirketin en popüler oyunlar arasında yer alan Dark Souls'un anime uyarlaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Dark Souls için anime geliyor!

2011 yılında dünyaca ünlü oyun şirketi FromSoftware tarafından başlatılan Dark Souls serisi, günümüzde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip. Netflix ise bugün ortaya çıkan bir sızıntıya göre, bu hayran kitlesinden yararlanmak istiyor.

Netflix, geçtiğimiz aylarda CD Projekt Red tarafından piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 için bir anime uyarlaması yayımladı. Bu anime ile bir başarı yakalayan şirketin bunu sürdürebilmek için Dark Souls oyun serisini de uyarlayacağı ortaya çıktı.

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Güvenilir sızıntı kaynaklarından Exclusively'e göre Netflix, dünyanın en büyük oyun serilerinden Dark Souls'un anime uyarlaması üzerinde çalışıyor. Bu anime dizisinin çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan bir bilgi ise şimdilik mevcut değil.

Kaynağa göre Dark Souls'un animesi, orijinal oyunda gerçekleşen olaylar ile başlayacak. Yani Lordran dünyasında geçecek ve Darksign tarafından lanetlenmiş bir ana karakter olacak. Bu karakter, Lordran'ı gezecek ve çeşitli düşmanları yok etmek için mücadele verecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dark Souls animesinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.