Netflix, +18 filmleri konu alan belgeselinin çıkış tarihini paylaştı!

Netflix, kısa süre önce Money Shot belgeseli için bir tanıtım fragmanı yayınladı. Aynı zamanda belgesel için çıkış tarihi de verildi.

Netflix, 2023 yılı itibariyle en popüler video akış platformlarından biri. Ülkemizde de aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren platformda yüzlerce dizi, film ve belgesel bulunuyor. Video akış hizmeti çok yakında yeni bir belgeseli abonelerinin beğenisine sunacak. Oyuncular, aktivistler ve eski çalışanlarla röportajlara yer veren yetişkin içerik belgeseli Money Shot 15 Mart tarihinde platformda yayınlanacak.

Netflix Money Shot belgeseli 15 Mart'ta yayınlacak

Netflix, kısa süre önce en büyük yetişkin içerik platformlarından birinin hikayesini konu alan Money Shot için bir tanıtım fragmanı yayınladı. 15 Mart tarihinde izleyicilerle buluşması planlanan belgesel, yetişkin içerik platformunun hikayesini derinlemesine ele alıyor.

Belgesel, 1 saat 34 dakika uzunluğunda olacak ve yukarıda da belirtildiği gibi belirtilen tarihte ülkemizde de yayına girecek. Yetişkin içerik platformunun 16 yıl boyunca elde ettiği başarıları ve skandalları derinlemesine inceleme sözü veren belgeselde sektörün içerisinde olan isimlerle yapılan röportajlar ön plana çıkıyor.

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Netflix'in yeni belgeselinin yönetmen koltuğunda Suzanne Hillinger oturuyor. Bunun dışında platformun geçmiş yıllarda karşı karşıya kaldığı suçlamaları da araştıran belgesel aynı zamanda sektörün geneline de derinlemesine bir bakış atılıyor. Bu noktada yetişkin film oyuncularıyla yapılan röportajlara dikkat çekiliyor.

Not: Netflix'in yayınladığı fragmanı içerisinde yer alan çeşitli sahneler nedeniyle içeriğimize eklemedik.

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