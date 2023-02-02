NATO kurucusu Avrupa devi Bayraktar TB2 için sıraya girdi: İşte o ülke!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO kurucusu ve AB üyesi Portekiz'in Bayraktar TB2 almak için Baykar ile görüştüğünü söyledi.

Baykar, ürettiği İHA ve SİHA sistemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çoğunlukla bu araçların sahada ortaya koyduğu başarılar ve bunun neticesinde gelişen olaylar ile anılıyor olsa da son dönemde dünyadan gelen taleple gündeme geliyor. Bugün de NATO'nun kurucularından ve AB üyesi olan Portekiz'in Bayraktar TB2 için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Portekiz, Bayraktar TB2 almak istiyor!

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Türkiye'nin havacılık alanında ortaklık kurduğu ve birlikte projeler yürüttüğü İtalya'nın Bayraktar TB2 istediği ortaya çıktı. Hatta İtalya'nın olası askeri harekatlara karşı hazırladığı gelecek planları bilgilendirme görselinde bile TB2'ye yer verildi.

Fakat bir süredir konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmadı. Tabii Bayraktar TB2'nin ihraç edildiği 28 ülkeden bazılarının isimleri henüz açıklanmadığı için ufak bir ihtimal bulunuyor. Ancak şimdilik Portekiz elini daha çabuk tutacak gibi gözüküyor. Zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Baykar ile Portekiz arasında görüşmelerin hız kazandığını söyledi.

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Bununla birlikte, Portekiz bugün satın alma işlemini gerçekleştirip siparişi verse bile üretimin en erken 2025 sonunda yapılacağını belirtelim. Zira Baykar'ın üretim hattı şu an için tam dolulukta çalışıyor. Bir ihtimal olarak Ukrayna-Rusya savaşının erken sonlanması durumunda teslim süreci kısalabilir.

Bayraktar TB2 özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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