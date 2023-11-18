NASA ve JAXA, Ahşap Uyduyu 2024'te Yörüngeye Fırlatmayı Planlıyor

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), ahşaptan yapılmış bir uyduyu 2024'te yörüngeye fırlatmayı planladıklarını açıkladı. LignoSat olarak adlandırılan deneysel uydu, manolya ağacından hazırlanmıştır.

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), uzay tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İki kurum, ahşapdan yapılmış bir uyduyu 2024'te yörüngeye fırlatmayı planladıklarını açıkladı. LignoSat olarak adlandırılan deneysel uydu, manolya ağacından hazırlandı ve bir kahve fincanı büyüklüğünde.

Ahşap uydu LignoSat uzay yolunda

NASA ve JAXA tarafından yürütülen LignoSat projesi, nihayet gerçek oluyor. Manolya, kiraz ve huş ağacı örneklerini 10 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutan ajans, ana malzeme olarak ahşapı seçmeye karar verdi.

ISS'te yürütülen testler, ahşabın aşırı sıcaklık dalgalanmaları ve uzay boşluğundaki kozmik ışınlar gibi zorlu şartlara dayanabildiğini gösterdi. Ayrıca Güneş parçacıklarına maruz kalmasına rağmen hiçbir deformasyona, çatlamaya veya hasara uğramadığı görüldü.

NASA karıştı! Astronotların el çantası uzayda kayboldu

Manolya ağacının seçilmesinin nedeni ise diğer ağaçlara kıyasla yarılma ve kırılmaya karşı daha dirençli olması. Araştırmalara göre Dünya'da ahşabın çürümesi veya yanması mümkünken, uzayın oksijensiz ortamında deformasyona uğraması neredeyse imkansız.

LignoSat uydusu, ahşabın alüminyum ve titanyum gibi klasik malzemelere kıyasla sürdürülebilir bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermek istiyor. Uydu, görevi sona erdikten sonra Dünya atmosferine yeniden girecek ve tamamen yanarak sürdürülebilirliğini kanıtlayacak.

Mevcut uydularda kullanılan metal alaşımlar ise tamamen yanmadıkları için uzay çöpü haline geliyor. Parlak yüzeyleri ayrıca gökyüzünde ışık kirliliğine yol açıyor.

Peki siz ahşap uydu LignoSat hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.