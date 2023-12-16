NASA ve Avrupa Komisyonu'ndan kahreden iklim tahmini

NASA ve Avrupa Komisyonu'nun Kopernik İklim Değişikliği Servisi, önümüzdeki yılın kaydedilen en sıcak yıl olacağına dair kahreden bir tahminde bulundu. Kuzey Yarımküre'deki aşırı yaz sıcakları ve yangınlar geride kaldı ancak bu tahmin, sıcaklık artışının devam edeceğini gösteriyor. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, COP28 İklim Zirvesi'ne katıldı ve önemli gelişmeleri herkesle paylaştı.

Nasa ve Avrupa Komisyonu'nun Kopernik İklim Değişikliği Servisi, önümüzdeki yılın kaydedilen en sıcak yıl olacağına dair kahreden bir tahminde bulundu. Kuzey Yarımküre'deki aşırı yaz sıcakları ve yangınlar geride kaldı ancak bu tahmin, sıcaklık artışının devam edeceğini gösteriyor. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, COP28 İklim Zirvesi'ne katıldı ve önemli gelişmeleri herkesle paylaştı.

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Ünlü NASA iklim bilimcisi James Hansen'ın Kasım ayında yayınlanan çalışması, sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1.5 santigrat derecelik ısınma eşiğine daha yakın olduğumuzu ortaya koydu. Bu eşik, gezegenimiz için kritik bir dönüm noktası ve bilim insanları, bu noktadan sonra yaşanabilecek geri dönüşü olmayan değişikliklerin yaşamı, geçim kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit edeceğini belirtiyor.

Dünya çapındaki politikacılar ve yetkililer, BM'nin COP28 iklim konferansında bir araya gelerek küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma hedefine ulaşma çabalarını değerlendiriyorlar. Bu konferansta, fosil yakıtlardan vazgeçme ve sera gazı emisyonlarını azaltma yolları ele alınıyor. Ancak, bazı eleştirmenler, bu tür toplantıların eyleme dönüşmekte yetersiz kaldığını belirtiyorlar.

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BM, Microsoft ile yapay zeka destekli bir araç kullanarak ülkelerin iklim taahhütlerini değerlendirecek. Bu, hesap verebilirliği artırabilir ve eksiklik gösteren ülkeleri belirleyebilir. Bilim insanları, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin ve fosil yakıtlardan kaçınmanın, iklim değişikliğini azaltmada temel olduğunu vurguluyor ve gezegenimiz için yaşanabilir bir gelecek için bu adımların atılması kritik öneme sahip.