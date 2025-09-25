Haberler

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2030'da Pasifik Okyanusu'na Düşürecek

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2030'da Pasifik Okyanusu'na Düşürecek
Güncelleme:
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılında kontrollü bir şekilde Pasifik Okyanusu'na düşürüleceğini açıkladı. İstasyon, insanlık tarihinin en büyük bilimsel iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor ve birçok alanda önemli deneylere ev sahipliği yaptı.

Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030 yılında Pasifik Okyanusu'nun uzak bir bölgesine düşürüleceğini bildirdi.

Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2030 yılında kontrollü şekilde Dünya atmosferine sokularak Pasifik Okyanusu'nun uzak bir bölgesine düşürüleceğini açıkladı. 1998'de ilk modülleri fırlatılan ve 2000'den bu yana kesintisiz olarak kullanılan istasyon, insanlığın en büyük bilimsel iş birliklerinden biri olarak tarihe geçti. ISS bugüne kadar 4 binden fazla deneye ev sahipliği yaptı. Kanser ilaçlarının kristalleştirilmesinden yapay retina geliştirilmesine, DNA diziliminden optik fiber üretimine kadar pek çok alanda çığır açıcı buluşlara imkan sağladı. ISS'ye 26 ülkeden yaklaşık 300 astronot katkıda bulundu.

ISS'nin 2030'a kadar ISS yörüngede kalmaya devam edeceği belirtildi. O zamana dek gökyüzünde en parlak cisimlerden biri olarak gözlemlenebilen istasyonun, insanlık tarihinde ortak akıl ve iş birliğinin en önemli sembollerinden biri olarak anılacağı kaydedildi. NASA'nın hedefinin, ISS'nin mirasını ticari istasyonlarla sürdürmek ve Ay ile Mars görevleri için kritik deneyimleri bu yeni platformlara taşımak olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
