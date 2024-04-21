NASA'nın Yeni Güneş Yelkenli Uzay Aracı Test Seferlerine Başlıyor

Son dönemdeki radikal girişimleriyle dikkat çeken Nasa, bu kez de yeni tasarladığı güneş yelkenli uzay aracı ile gündeme oturdu. Güneş sisteminde oldukça uzun bir süre dolanacağı söylenen aracın, gelecek hafta test seferlerine başlaması bekleniyor.

Advanced Composite Solar Sail System olarak adlandırılan son nesil bir teknoloji sayesinde, yelken gücünü rüzgardan değil güneş ışığından alacak. Rocket Lab tarafından üstlenilecek olan uzaya gönderme süreci başarılı olduğu takdirde, sektörde kartların yeniden dağıtılması gündemde. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Nasa, güneş yelkenli uzay aracı ile gündemde

Fırlatma sonrasında yapılacak olan kapsamlı araştırmada, yeni nesil kompozit bir malzemenin uzay boşluğundaki dayanıklılığı test edilecek. Aracın yelkenlerinin tam olarak açıldığında ise, 80 metrekare büyüklüğünde bir tenis kortu ile eşdeğer büyüklüğe ulaştığı söyleniyor. Bu modelin öncekine göre daha sağlam ve hafif olduğu da belirtiliyor.

Özel bir uydu vasıtasıyla sürekli olarak kontrol edilecek aracın, Dünya'dan yaklaşık 1.000 kilometre yükseğe çıkacak. NASA yetkilileri, hava açık olduğu takdirde uzay aracının Dünya'dan rahatlıkla görülebileceğini söylüyor. Bu uygulama gerçekten başarılı olursa, diğer birçok uzay şirketinin de benzer girişimleri yapması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA yeni uzay projesi ile önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Siz uzay araştırmalarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.