NASA'nın Bennu göktaşı görevi için araç geri dönüş yolculuğuna başladı

Nasa'nın Empire State Binası büyüklüğünde Bennu göktaşından örnek alması için gönderdiği OSIRIS-REx görevi için araç dönüş yolculuğuna başladı. Peki büyüklüğü dışında yaratacağı etkiyle de korkutucu olan Bennu göktaşı nedir ve hakkında neler biliyoruz?

Bennu göktaşı görevi için yola çıkan OSIRIX-REx aracı geri dönüyor

Nasa, 159 yıl sonra dünyaya çarpmasını beklediği Bennu göktaşı için şimdiden önlemler almaya başladı. Bu anlamda göktaşından örnekler alan NASA OSIRIX-REx görevi için araç geri dönüş yolculuğu başladı.

Peki Bennu göktaşı nedir ve hakkında neler biliyoruz? Bu göktaşı büyüklük olarak 1,5 Eyfel Kulesi kadar yani yaklaşık 500 metre genişliğinde. Çarpışmanın gerçekleşmesi halinde ise 24 Çar bombası büyüklüğünde yani 1200 Megaton bir enerji açığa çıkacak.

NASA, göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığını ise 1730'da bir olasılık olarak açıkladı. Yani oldukça uzak bir ihtimal. Ancak göktaşın binde 37 oranında sapmayla 159 yıl içinde yön değiştirme ihtimali de var.

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Bu yüzden NASA, göktaşı için şimdiden önlemler almaya başladı. NASA, bu yüzden 2016 yılında OSIRIS REx görevi için aracı fırlattı. Tam yedi yıl alınan örnekler sonrası araç dünyaya dönmeye başladı. Bu yolculuğun iki sene sürmesi bekleniyor.

Bennu göktaşının 4,5 milyar yıl önce evrenin ilk oluşumundan kaldığı düşünülüyor. Bu anlamda göktaşının evrenin oluşumuna dair de bazı ipuçlarına sahip olması da muhtemel.

NASA, aracın Dünya'ya dönmesi sonrası, göktaşının yapısına göre ne yapacağını planlayacak. Ancak tahminler göktaşının zarar vermeyecek küçük parçalara ayrılması şeklinde.

Bennu için planlanan OSIRIX-REx görevi aslında pek de istenilen şekilde gitmedi. Asteroidin nasıl bir yüzeye sahip olduğu tam bilinmiyordu. Aracın inişi sırasında ise inişe uygun alanların oldukça sınırlı olduğu ortaya çıktı.

Aslında büyük bir göktaşının Dünya yüzeyine çarpma olasılığı bilim insanlarına göre oldukça düşük bir olasılık. Bu anlamda Bennu, Dünya'ya bu kadar yaklaşan en büyük göktaşlarından biri. NASA, bu anlamda hem gelecekte insanlığı tehdit edebilecek bu tehlike için önemli bir deneme gerçekleştiriyor. Yine bu devasa göktaşında dünyada nadir olan elementlerin olma ihtimali de yüksek.

Bu anlamda Bennu göktaşının, asteroit madenciliği için de önemli bir kaynak haline gelme ihtimali var. Özellikle 159 yıl boyunca dünyaya yakın bir yörüngede olacağı düşünülürse. Ancak göktaşına inişin zor olması bu anlamda işleri zorlaştırabilir.