NASA, Mars görevini sonlandırmak zorunda kaldı! İşte nedeni

Nasa uzun süredir Mars yüzeyinde araştırmalarına devam ediyor. Bu süreçte Perseverance, Curiosity, Ingenuity ve InSight gibi araçlarla hem havadan hem de yerden kızıl gezegen hakkında bilgiler toplanıyor. Bu süreçte artık bazı araçların görev süresi ise sona ermeye başladı.

Nasa'nın InSight aracının Mars'taki görevi sonlandı

Nasa, Mars'a geçirdiği dört yılın ardından InSight görevinin sona erdiğini resmen duyurdu. NASA'nın araçla art arda iki denemede temas kuramaması ve Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki (JPL) görev ekibinin InSight'ın güneş enerjisiyle çalışan bataryalarının bittiği sonucuna varmasının ardından görevin bitirilmesine karar verildi.

My power's really low, so this may be the last image I can send. Don't worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I'll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Mars yüzeyinde sismik hareketler, jeodezi ve ısı transferi konusunda araştırmalar yapan InSight, güneş panellerinde biriken toz nedeniyle yavaş yavaş güç kaybediyordu. En sonunda artık bataryalarını şarj edemeyecek durumda olan InSight görevi bitirilmek zorunda kaldı.

NASA, rüzgar enerjisiyle Mars'ta yaşam alanı kuracak!

NASA geçtiğimiz gün InSight tarafından Dünya'ya gönderilen son görüntüyü paylaştı. Görselde, Mars aracının bazı bölümlerini koruyan rüzgar ve termal kalkan gözler önüne seriliyor. Bu görsel, Twitter hesabı üzerinden InSight'ın ağzından yazılmış bir veda mesajı ile birlikte yayınlandı.

InSight, Mars yüzeyinde bulunduğu süre boyunca gezegenin iç katmanları, sıvı çekirdeği, neredeyse yok olmuş olan manyetik alanınındaki değişimler ve Mars'taki hava durumu hakkında bilgiler topladı. InSight ile birlikte başka bir gezegende meydana gelen sismik aktivitenin ilk tespitini gerçekleştirmiş oldu. Uzay aracı ayrıca meteor çarpması sonucu oluşan bir depremi de kayıt altına almayı başardı.

InSight'ın bataryalarının tükenmesi ile birlikt NASA'nın Mars görevlerinden bir tanesi de son bulmuş oldu. Peki siz NASA'nın Mars yüzeyinde yaptığı araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.