Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

NASA: Güneş tutulmasını telefonla çekmeye çalışmayın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Amerika'da görülecek yeni Güneş tutulması, NASA'yı harekete geçirdi. Uzay ajansı, insanları gözlükler olmadan Güneş'e bakmamayı ve aynı zamanda telefon kameralarını doğrudan Güneş'e tutmamalarını söylüyor.

NASA: Güneş tutulmasını telefonla çekmeye çalışmayın

NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls'a göre, telefonu korumadan tutulmanın fotoğrafını çekmeye çalışmak cihaza zarar verebilir. Telefon sensörleri, normal kamera sensörleri gibi güneşin yoğun ışığından zarar görebilir.

NASA bu kapsamda tutulmanın fotoğrafını çekerken özel olarak tasarlanmış güneş filtresi kullanılmasını öneriyor. Öte yandan Güneş tutulması için hazırlanmış gözlükleri telefonun kamerasının önüne koymak da yeterli koruma sağlamıyor.

Blue Origin, uzaya 90 yaşında astronot gönderecek!

Konuyla ilgili paylaşılan bir açıklamada NASA, "Telefon sensörü doğrudan Güneş'e doğrultulursa diğer tüm görüntü sensörleri gibi zarar görebilir. Bu durum özellikle de telefonda herhangi bir büyüteçli lens kullanıyorsanız geçerlidir. Diğer kameralarda olduğu gibi uygun filtreleri kullanmanız gerekir" dedi.

Güneş ışınlarından ortaya çıkan sıcaklık, telefon kameralarının aşırı ısınmasına ve iç yapılarının erimesine neden olabilir. NASA, tam tutulmayı yakalamak isteyen kullanıcıları, güneşi kaydetmeden önce özel filtreyi satın almaları gerektiğini belirtti.

8 Nisan tarihinde yaşanacak Güneş tutulması; Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve Kanada'dan görülebilecek. Yani ülkemizde canlı olarak takip etmek mümkün olmayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA'nın açıklaması yeterli mi? Siz Güneş tutulmasını takip edecek misinz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Kuzey Amerika Güneş NASA Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title