NASA, asteroitler konusunda şaşırtıcı bir keşif yaptı!

NASA'nın uzay aracı Lucy'nin ziyaret etmeyi planladığı asteroitlerin en küçüğünün bir uydusunun olduğu ortaya çıktı.

Nasa'nın Jüpiter ve etrafındaki Truva asteroitlerini incelemek üzere başlattığı Lucy görevi Ekim ayında uzay aracının Dünya'dan ayrılması ile başlamıştı. Asteroitlerle karşılaşması 2025 yılını bulacak olan olan uzay aracı, şimdiden elde ettiği veriler ile herkesi şaşırtmayı başardı.

Asteroitler daha küçük uydulara ev sahipliği yapıyor

Nasa'nın en yeni uzay araçlarından biriyle çalışan ekipler, nihai hedefine ulaşmadan yıllar önce beklenmedik bir keşifte bulundu. Uzay aracının ziyaret etmeyi planladığı asteroitlerin en küçüğünün bir uydusunun olduğu ortaya çıktı.

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27 Mart 2022 tarihinde, 26 farklı ekip Lucy'nin hedeflerinden biri olan Polymele asteroitini bir yıldızın önünden geçerken incelemek için dünyanın farklı noktalarında gözlem yaptı. Böylelikle Polymele'nin uzaklığını, boyutunu ve şeklini tam olarak hesaplamayı hedefleyen gözlemciler beklenmedik bir görüntü ile karşılaştı.

Ekiplerden bazıları bu gözlem sırasında Polymele'den yaklaşık 200 km uzakta olan bir gök cismi tespit etti. Bu cismin bir uydu olduğunu ifade edecen bilim insanları, uydunun çapının 5 kilometre olduğunu hesapladı. Karşılaştırmak gerekirse Polymele asteroiti en geniş noktasında yaklaşık 27 kilometrelik uzunluğa sahip.

Yapılan keşif, oldukça küçük olan asteroitler çevresinde bile uydular olabileceğini ortaya koyuyor. Lucy ekibi daha önce de benzer bir olay ile karşılaşmıştı ancak bu durumun sıkça yaşanıyor oluşu Lucy görevinin planlanandan daha farklı şekilde ilerlemesine yol açabilir.

Ocak 2021'de Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntüler, Truva asteroiti Eurybates'in de daha küçük bir uydu tarafından çevrelendiğini ortaya koymuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından "12 yıl, 7 asteroit ve 1 uzay aracı" sloganı ile yola çıkan Lucy'nin görev tanımı zaman ilerledikçe değişecek gibi görünüyor.

Peki siz NASA'nın Lucy görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Asteroitler konusunda daha ne gibi keşifler yapacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.