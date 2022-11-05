Twitter moderasyon ekibinin yetkilerine kısıtlama getirildi!

Twitter güvenlik ve doğrulama başkanı Yoel Roth yaptığı açıklamada moderasyon ekibinin yetkilerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Yetkilerin Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra getirildiğini açıklayan Roth, kısıtlanan yetkilerin önümüzdeki günlerde tekrar çalışanlara verileceğini söyledi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte şirket içi kıyım dönemine girildi. Musk, Twitter moderasyon ekibinin bazı yetkilerine kısıtlama getirdi. Twitter güvenlik ve doğrulama başkanı Yoel Roth, güncel durum ile ilgili bilgi verdi.

Elon Musk, Twitter moderasyon ekibi için kısıtlama getirdi.

Şirketin güvenlik ve doğrulama başkanı Yoel Roth, konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sosyal medya platformunda çalışanların neredeyse yarısının işine son verildiğini belirten Roth, Twitter'ın temel denetim yetenekleriyle ilgili güncel durumdan bahsetti.

TWİTTER ÇALIŞANLARIN YARISININ İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket ile ilgili istatistik paylaşan Roth, "Twitter'daki güven ve güvenlik ekibinin yaklaşık yüzde 15'i işten çıkarıldı. Bununla birlikte, firmamızda çalışanların yaklaşık yüzde 50'sinin işine son verildi. İşten çıkarma ve yetki kısıtlamasından en az etkilenen ekip olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Twitter yönetimi, güvenlik gerekçesiyle geçen hafta bazı yetkilere kısıtlama getirdi. Kısıtlanan yetkilerin önümüzdeki günlerde çalışanlara tekrar tanımlanacağı açıklandı. Bununla birlikte Roth, bu hamlenin ne zaman yapıldığını açıklamasa da Elon Musk'ın şirketi satın almasından sonra başladığı düşünülüyor.

Roth'a göre Twitter, unutulan parola isteklerine yardımcı olmak ve bazı askıya alma itirazlarına yardımcı olmak gibi "birkaç iş akışının önceliklerini azaltmak" zorunda kaldı. Ayrıca, şirketin önümüzdeki günlerde bu süreçleri tekrar otomatize etmek için çalışmalara başladığını belirtti.

Roth, Twitter moderasyon ekibinin önümüzdeki hafta yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde bir endişe kaynağı haline geldiğinin altını çizdi. Geçen hafta Twitter'ın bir "içerik denetleme konseyi" uygulayacağını söyleyen Musk, Twitter'ın denetlemeye odaklandığını ifade etmişti.