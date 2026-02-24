Haberler

Elde ele dolaşan görseli fark edince fena patladı: İğrençsiniz
New York Times'ta pedofiliyi "suç değil, bozukluk" olarak ele alan eski bir köşe yazısının yeniden gündeme gelmesi ve söz konusu görselin çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılması ABD'li milyarder Elon Musk'ı küplere bindirdi. Musk derginin manşeti için "tam anlamıyla iğrenç" ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmayı büyüttü.

  • Elon Musk, The New York Times'ın 2014'te yayımlanan ve pedofiliyi psikolojik bir 'bozukluk' olarak tartışan köşe yazısını eleştirerek gazeteyi 'tam anlamıyla iğrenç' ve 'kötü propaganda' olarak nitelendirdi.
  • The New York Times'ın 2014 tarihli köşe yazısı, pedofili ile çocuk istismarının hukuki ve klinik ayrımını tartışmış ve pedofili eğiliminin her zaman suç davranışına dönüşmediğini ifade etmişti.
  • Pedofili, psikiyatrik literatürde bir parafilik ilgi olarak tanımlanır ve bu ilginin davranışa dönüşmesi veya zarar verici sonuçlar doğurması halinde suç niteliği kazanır.

Dünyaca ünlü milyarder ve teknoloji girişimcisi Elon Musk, Amerikan gazetesi The New York Times'ın geçmişte yayımlanmış bir köşe yazısına yönelik sosyal medyada yaptığı eleştiride gazeteyi "tam anlamıyla iğrenç" ve "kötü propaganda" olarak nitelendirdi. Eleştiri, 2014'te The New York Times'ta yayımlanan ve pedofiliyi psikolojik bir "bozukluk" olarak tartışmaya açan bir makalenin yeniden gündeme gelmesinin ardından geldi.

Söz konusu makalede pedofili ile çocuk istismarının hukuki ve klinik ayrımı üzerinde durulmuş, pedofili eğiliminin her zaman suç davranışına dönüşmediği gibi tartışmalı bir çerçeve çizilmişti. Bu metin, çevrim içi sosyal medya ortamında yeniden paylaşılınca, konservatif kesimlerden ve kamuoyunun bazı kesimlerinden sert tepki geldi.

Musk, bu köşe yazısını paylaşan paylaşımlara yanıt verirken X (eski Twitter) hesabından The New York Times'ı "kötü propaganda" olarak nitelendirerek eleştirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Musk'ın tepkisini desteklerken, bu karşı çıkış büyük görüntülenme aldı ve tartışmayı derinleştirdi.

Konu, pedofili ve çocuk istismarı gibi hassas bir bağlamda tartışılmaya devam ederken, uzmanlar bu tür kavramların klinik ve hukukî çerçevede ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Pedofili, psikiyatrik literatürde bir parafilik ilgi olarak tanımlanırken, bu ilginin davranışa dönüşmesi veya zarar verici sonuçlar doğurması halinde suç niteliği kazandığı belirtiliyor.

