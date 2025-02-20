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Murat Seymen: Radyo, teknolojiye çok kolay adapte olabilen bir mecra

Murat Seymen: Radyo, teknolojiye çok kolay adapte olabilen bir mecra
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Kafa Radyo Teknik Müdürü Murat Seymen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Ebru Toğuşlu'nun sunduğu Kariyer4.0 programına konuk oldu. Seymen, radyo sektörünün teknolojik dönüşüme nasıl adapte olduğunu değerlendirerek "Radyo, teknolojiye çok kolay adapte olabilen bir mecra" dedi. Ayrıca, yapay zekanın radyoculuğa etkisini anlattı.

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde radyo sektörü de dönüşümden payını alıyor. Kafa Radyo Teknik Müdürü Murat Seymen, yapay zekanın radyo üzerindeki etkilerini ve sektörde yaşanan değişimleri değerlendirdi.

"RADYO VE TEKNOLOJİ BİRLİKTE EVRİLİYOR"

Murat Seymen, radyonun her zaman teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayan bir mecra olduğunu belirtti. "Radyonun teknolojiden uzak kalması mümkün değil" diyen Seymen, yapay zekanın sektörde olumlu etkiler yaratabileceğini ancak tamamen kontrolü ele almasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

YAPAY ZEKA RADYOCULUĞU NASIL ETKİLEYECEK?

Yapay zekanın pandemi sonrası hızla yaygınlaştığını belirten Seymen, "Bir içeriğin, programın tamamını yapay zekaya teslim etmek için henüz çok erken" dedi. Ayrıca, radyonun dinleyiciyle kurduğu duygusal bağın yapay zeka ile sağlanamayacağını vurguladı.

RADYOLAR MÜZİK PLATFORMLARIYLA REKABET EDEBİLİR Mİ?

Geleneksel radyoculuğun değişen dinleyici alışkanlıklarına nasıl ayak uydurduğunu değerlendiren Seymen, "Günümüzde insanlar artık kendine özgü içerikleri takip ediyor ve izliyor" dedi. Radyoların müzik platformlarıyla rekabet içinde olduğunu belirten Seymen, tamamen yapay zeka ile yönetilen bir radyonun gelir elde edebileceğini şu an için düşünmediğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Musa Kara - Teknoloji
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