Mudanya'da Bilim Şenliği Coşkusu

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Bilim Şenliği" düzenlendi.

Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı bilimsel ve sanatsal projeler halkın beğenisine sunuldu.

Şenlik kapsamında, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini yaratıcı materyallerle sergilediği Matematik Materyalleri Festivali (MATFEST), TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projeleri, Dilimizi Zenginlikleri Projesi ve disiplinler arası yaklaşımı temel alan Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları yer aldı.

Şenliğin açılışında konuşan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin hayal gücü ve bilimsel meraklarının, eğitimde yaratıcılığı artırdığını ifade ederek, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Konuşmasından sonra Topal, stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.