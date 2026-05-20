MSKÜ'nün iki projesine uluslararası kongrede birincilik ödülü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü, uluslararası bilim platformlarında adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

MSKÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazan Demir, Prof. Dr. Yaşar Demir ve Doktora Öğrencisi Sıla Nezahat Daşdemir ile Yiğit Deveci, Erzurum'da düzenlenen 2.Uluslararası Bilim ve Teknoloji Kongresinde (ICSAT 2026) iki ayrı araştırma projesiyle katıldıkları yarışmada birinci oldu.

İki köklü Üniversitenin düzenlediği ICSAT 2026

07-09 Mayıs tarihleri arasında Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilen 2.Uluslararası Bilim ve Teknoloji Kongresi (2nd International Congress on Science and Technology ICSAT 2026) bilim dünyasının saygın isimlerini bir araya getirdi.

Kongre Başkanları Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu ve Prof. Dr. Ercan Çelik liderliğindeki Uluslararası Bilim Kurulu'nun titiz değerlendirmeleri neticesinde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına sunulan "Pektin ve Nişasta Bazlı Biyobozunur Polimer Matrislerde Kontrollü Salınım Mekanizmalarının İncelenmesi" (Investıgatıon Of Controlled Release Mechanısms In Pectın And Starch-Based Bıodegradable Polymer Matrıces" başlıklı çalışma ile "Köyceğiz Gölü'nde Yetişen Beyaz Nilüferin Biyokimyasal Profili ve Fitokimyasal Analizi" (Biochemical Profile and Phytochemical Analysis of the White Water Lily (Nymphaea alba) Growing in Lake Köyceğiz) çalışması kendi kategorilerinde en yüksek puanları alarak "En İyi Poster-Birincilik Ödülü" (Best Poster-First Prize) kazandı.

Akademik vizyon ve bilimsel yetkinlik

Prof. Dr. Nazan Demir liderliğinde ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü fonlarıyla yürütülen sürdürülebilir polimer teknolojileri, yeşil kimya ve biyoteknolojik uygulamalar açısından küresel ölçekte yüksek bir potansiyele sahip olan Ar-Ge çalışmaları; MSKÜ'nün bilimsel vizyonunu uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı