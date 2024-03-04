Üye Girişi
Haberler

MSI Claw Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Güncelleme:

El konsolu pazarında yeni bir oyuncu olan MSI Claw'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. MSI Claw, diğer rakiplerine benzer bir tasarıma sahip olup, ergonomik bir yapıya sahiptir. Windows 11 işletim sistemiyle çalışan Claw, Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarıyla güçlendirilmiştir. Ayrıca, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri sunmaktadır. Cooler Boost HyperFlow teknolojisiyle donatılan Claw, 7 inç FHD IPS paneli ve 53 Whr'lik bataryasıyla uzun pil ömrü sunmaktadır.

El konsolu pazarı özellikle 2017'de Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle bir hayli hareketlendi. Tabii, sektörün yeniden canlanmasıyla takip eden yıllarda Steam Deck, Lenovo Legion Go ve ROG Ally gibi el konsolları/bilgisayarları da çıkış yaptı. Bunların arasına geçtiğimiz aylarda katılan MSI Claw ise kısa bir süre önce ön sipariş sürecine açıldı. İşte MSI Claw özellikleri ve fiyatı!

MSI Claw ön siparişe açıldı – Özellikleri ve fiyatı

MSI, ocak ayında gerçekleşen CES 2024'te vitrine çıkardığı MSI Claw'ın ön siparişe sürecine açıldığını duyurdu. Markanın web sitesine bir göz attığımızda ilk etapta sadece giriş seviyesi modelin ön siparişte olduğunu görüyoruz. Diğer modellerin ön siparişe açılacağı veya satılacağı tarih şimdilik bilinmese de giriş seviyesi modelin 12 Mart itibariyle kullanıcılara ulaşacağını belirtelim.

İşte MSI Claw fiyatları:

MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 1 TB SSD: 799.99 dolar

MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 749.99 dolar

MSI Claw Core Ultra 5 135H + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 699.99 dolar

Steam Deck'e rakip mi geliyor? NVIDIA kendi taşınabilir oyun bilgisayarını üretebilir

MSI Claw, tasarımsal açıdan rakiplerine büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bunun yanı sıra uzun süreli oyunlarda kullanıcıları rahatsız etmeyecek ergonomik bir yapıyla geliyor. Bunu biraz daha açacak olursak; 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olduğunu söylemek mümkün.

El konsolu kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor. Bununla birlikte Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Bellek ve depolama tarafındaysa 16 GB RAM ve 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri mevcut.

Soğutma konusunda da iddialı olan el konsolu ısıyı verimli bir şekilde dağıtan çift fan ve ısı borularına sahip Cooler Boost HyperFlow teknolojisiyle geliyor.

Modelde 7 inç 1920×1080 çözünürlüklü (FHD) 120 Hz yenileme hızı sunan IPS bir panel yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin iddiasına göre 53 Whr'lik bataryasıyla sektörün genelinden yüzde 50 daha uzun pil ömrü sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Intel MSI Go Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Watergarden AVM satıldı mı? AVM'nin ortaklarından biri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi 5 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? Azize Çeroğlu kimdir? CHP Sakarya Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serkan Karayiğit kimdir? CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit kaç yaşında, nereli? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Ulaş Tepe kimdir? CHP Ordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe kaç yaşında, nereli? Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen kaç yaşında, nereli? Mehmet Bilgin kimdir? CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kaç yaşında, nereli? Kemal Karlı kimdir? Zafer Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı kaç yaşında, nereli? Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı kaç yaşında, nereli? Simurg Sarsılmaz kimdir, kaç yaşında? Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title