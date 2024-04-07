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Motorola Edge 50 Pro Avrupa Fiyatı Sızdırıldı

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Motorola, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir merakla beklenen Edge 50 Pro modelini tanıttı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran bu model, ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Peki fiyatı ne kadar olacak? Motorola Edge 50 Pro Avrupa fiyatı sızdırıldı.

Motorola Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefonun sızan fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan Motorola Edge 50 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 1.5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık sunduğunu da belirtelim.

Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışan Motorola Edge 50 Pro, bellek tarafında 8 GB ve 12 GB RAM versiyonlara sahip. Her iki seçenek de 256 GB depolama alanı ile geliyor. Öte yandan cihaz, 125W kablolu veya 50W kablosuz şarjdan beslenen 4500 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında f/1.9 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksel çözünürlüklü özçekim kamerasına yer veren modelin arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 10 Megapiksel telefoto lens + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Motorola Edge 50 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzelliklerDeğerlerİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3RAM8 GB / 12 GBEkran6.7 inç – OLED

1.5K çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

2,000 nit tepe parlaklıkPil Kapasitesi4,500mAh, 125W kablolu şarj veya 50W kablosuz şarjDepolama256 GBSu ve Toz DayanıklılığıIP68Arka Kameralar50 Megapiksel f/1.4 ana kamera

10 Megapiksel 3x telefoto lens

13 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera50 Megapiksel, f/1.9YazılımAndroid 14

Motorola Edge 50 Pro modelinin Avrupa'da 12 GB RAM + 256 GB depolama yapılandırmasıyla satışa sunulacağı ve fiyatınınsa 699 euro olacağı sızdı. Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun Hindistan'da 399 euro fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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