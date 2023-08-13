Motorola Edge 40 Neo Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında Edge 40 Pro modelini tanıtan Motorola, cihazın orta segment versiyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Motorola Edge 40 Neo özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar… Motorola Edge 40 Neo özellikleri Sızdırılan bilgilere göre Motorola, yeni modelde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 1050 işlemciye yer verecek. TSMC tarafından 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 1050, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. İki adet 2,5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A78 performans çekirdeği ve 6 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Cihazın ekran tarafında 6.55 inç pOLED panel ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. IP68 sertifikasıyla tanıtılacağı belirtilen model, 144Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Motorola, yeni modelinde 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya yer verecek. Cihazın kutudan Android 13 ile çıkacağı belirtiliyor. Motorola Edge 40 Neo, 68W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj teknolojilerine sahip 5.000 mAh batarya ile tanıtılacak. Cihazın satış fiyatının 399 euro olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. İkili kemara dizilimiyle karşımıza çıkacak cihazda 50 Megapiksel ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameraya yer verilecek. Öz çekim kamerasında ise 32 Megapiksel lens olacacağını belirtelim. Yeni modelin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Siz Motorola'nın yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.