Montana'da TikTok Yasağı Davası Görüldü

ABD'nin Montana eyaletinde TikTok'un yasaklanmasıyla ilgili açılan davanın duruşması Montana'nın Missoula kentinde görüldü. TikTok ve içerik üreticilerinin avukatları, eyaletin yasağının aşırı olduğunu ve kanıtlanmamış endişelere dayandığını savundu. Duruşma sonunda yargıç, ön kararını en kısa sürede vereceğini belirtti.

ABD'nin Montana eyaletinin Missoula kentindeki Montana Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nin dışında bekleyen medya üyeleri, 12 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

17 Mayıs'ta Montana Valisi Greg Gianforte, 1 Ocak 2024'ten itibaren TikTok'un tüm eyalette çalışmasını yasaklayan bir yasaya imza atmıştı. Bu yasayla Montana, bu sosyal ağın kullanımını ya da ağa erişimi yasaklayan ilk ABD eyaleti olmuştu.

MİSSOULA, 13 Ekim (Xinhua) -- Sosyal ağ platformu TikTok'un, ABD'nin batısındaki Montana eyaletinin uygulamaya yönelik yasağının kaldırılması istemiyle açtığı davanın duruşması Montana'nın Missoula kentinde görüldü.

Duruşma, Perşembe günü sabah saatlerinde Missoula'daki Montana Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde başladı.

ABD Bölge Yargıcı Donald Molloy, TikTok ve Montanalı beş içerik üreticisinin eyaletin getirdiği yasağa yönelik iddialarını dinledi.

TikTok'un ve içerik üreticilerinin avukatları, TikTok konusunda düzenleme yapmak isteyen eyaletin, "tamamen aşırıya kaçtığını" ve temelde kanıtlanmamış endişelere dayanan kendi dış politikasını uygulamaya çalıştığını söyledi.

Molloy, eyaletin ulusal güvenlik endişelerini destekleyecek kanıtlarını ve kullanıcıların uygulamayı kullanarak verileri paylaşması konusunda karar verip veremeyeceğini sorguladı.

Yargıç, duruşmada Montana'nın TikTok'a yönelik "ataerkil" yasağına dair kuşkularını dile getirdi.

Molloy, ayrıca Montana eyaletini temsil eden avukatlara, ceza yetkisinin olmadığı Montana'daki Amerikan Yerlisi yerleşim yerlerinde eyaletin kararı nasıl uygulamayı planladığını sordu.

Duruşma, yaklaşık bir saat kadar sürdü. Duruşma sonunda yargıç, en kısa sürede konuyla ilgili bir ön karar önereceğini söyledi.

Duruşma sonrasında iki tarafın da avukatları gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi reddetti.

ABD'nin Montana eyaletinin Missoula kentindeki Montana Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nin dışında TikTok logosunun olduğu bir cep telefonu, 12 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

17 Mayıs'ta Montana Valisi Greg Gianforte, 1 Ocak 2024'ten itibaren TikTok'un tüm eyalette çalışmasını yasaklayan bir yasaya imza atmıştı.

Bu yasayla Montana, bu sosyal ağın kullanımını ya da ağa erişimi yasaklayan ilk ABD eyaleti olmuştu.

Şirketin verdiği bilgilere göre yasa, Montana'daki herhangi bir bireyin TikTok'a erişmesi, herhangi bir bireye TikTok'a erişim kabiliyeti sunulması ya da TikTok indirme imkanı verilmesi şeklindeki her bir "münferit ihlal" için 10.000 ABD doları tutarında para cezası verilmesini öngörüyor.

TikTok, 22 Mayıs'ta ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada, Montana'nın yasağının, ABD Anayasası birinci ek maddesine aykırı şekilde ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, diğer birçok bakımdan ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini ve federal yasalarının önüne geçtiğini iddia etmişti.

Ayrıca beş TikTok içerik üreticisi de Montana'ya karşı dava açmıştı. Aralarında iş kadınları, bir çiftlik sahibi, bir öğrenci ve eski bir askerin bulunduğu davacılar, "dikkate değer büyüklükteki bir izleyici kitlesi" için TikTok videoları üretiyor, yayımlıyor, görüntülüyor, etkileşimde bulunuyor ve paylaşıyor.

İçerik üreticileri, yasağın ifade özgürlüğü haklarını ihlal edip işlerinin ekonomik zarara uğramasına neden olduğunu savunuyor.