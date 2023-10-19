Modem İnternet Şifresi Nasıl Değiştirilir?

İnternet şifresini değiştirmek için modeminizin yapılandırma sayfasına erişmeniz gerekmektedir. Bu makalede, modem internet (WiFi) şifresini nasıl değiştireceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz. Ayrıca, internet veya modem şifrenizi unuttuysanız ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.

İnternet günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldikçe, modemler de evden ofise kadar her alana girdi. Ancak internet şifrenizi zaman zaman değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu, hem ağınızı daha güvenli hale getirecek hem de istenmeyen kullanıcıları ağdan uzaklaştıracaktır. Peki internet şifresi nasıl değiştirilir?

Modem internet (WiFi) şifresi değiştirme

İnternet şifresini değiştirmek için modeminizin yapılandırma sayfasına erişmeniz gerekir. Bunun için de IP adresini kullanmalısınız. Varsayılan adresler genellikle "192.168.1.1" veya "192.168.1.1" olacaktır. Bu adresler çalışmazsa modeminizin arkasını kontrol edebilirsiniz.

IP adresini tespit ettikten sonra modem arayüzüne ulaşacaksınız. Bu arayüzde kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmanız istenecektir. Kullanıcı adı standart olarak "admin", şifre ise modemin arka tarafında yazıyor olacaktır. Ancak modemin bilgilerini değiştirmiş olabileceğiniz de belirtelim.

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Arayüze giriş yaptıktan sonra, internet şifresi nasıl değiştirilir öğrenmek için şu adımları izleyin:

Adım 1: Web tarayıcınızda "192.168.1.1" veya "192.168.1.1" adresine gidin.

Kullanıcı adı ve parolayı kullanarak oturum açın.

"WiFi Ayarları" veya "Kablosuz Güvenlik" sayfasına gidin.

"WiFi Parolası" yazan metin kutusuna yeni bir parola girin. İsterseniz otomatik olarak da seçebilirsiniz.

Değişikliği tamamlamak için "Kaydet" veya "Uygula"ya tıklayın.

Bu adımların modem markasına göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak lazım. Ancak standart olarak izlemeniz gereken yol bu şekilde olacaktır.

İnternet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

İnternet veya modem şifrenizi unuttuysanız, modemi sıfırlamak mantıklı olacaktır. Bunun için, modemin arkasındaki sıfırlama düğmesine bir iğne yardımıyla bastırmanız gerekiyor. Bu, Wi-Fi şifresi de dahil olmak üzere tüm ayarları silecektir.

Sıfırladıktan sonra ağa bağlanmalı ve az önce anlattığımız adımları izlemelisiniz. Yeni bir Wi-Fi parolası belirleyerek internetinizi güvenle kullanabilirsiniz.