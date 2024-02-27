Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinden biri daha geçtiğimiz günlerde ilk testini tamamladı. Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşunu yaptı ve göklerle buluştu. Uçuşun ardından herkes MMU KAAN'ın boyutlarını sorguladı. Zira uçak bir F-35'e kıyasla oldukça büyük. Peki bu bir tasarım hatası mı yoksa olması gereken şey mi? İşte MMU KAAN tasarımı ve detayları…

MMU KAAN F-35'ten daha mı büyük? İşte MMU KAAN tasarımı!

Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz günlerde ilk uçuş testini tamamladı. Başarılı bir kalkış ve inişin ardından büyük beğeni toplayan uçak ilk kez tam anlamıyla tasarımını da göstermiş oldu. Gelen ilk tepkiler arasında "F-35'ten daha mı büyük?", "Gereğinden daha büyük olmamış mı?" gibi ifadeler yer aldı. Peki bu iddialar ne kadar doğru?

Öncelikle "MMU KAAN mı daha büyük yoksa F-35 mi daha büyük?" sorusuna cevap vererek başlayalım. Evet MMU KAAN, F-35'ten daha büyük. Her iki uçağı da sizler için boyut olarak kıyasladığımız bir tablo hazırladık. İşte tablonun detayları:

ModelUzunluk (metre)Kanat Açıklığı (metre)Yükseklik (metre) TUSAŞ MMU KAAN21146F-35A15.6710.674.57F-35B15.5910.674.57F-35C15.6713.114.72

Tablo üzerinde de görüldüğü üzere MMU KAAN, F-35A, B ve C uçaklarından yaklaşık 6 metre daha uzun ve kanat açıklığı olarak 1 ile 4 metre arasında daha büyük. Yükseklik bakımındansa yaklaşık 1.43 metre daha büyük diyebiliriz. Burada yapılan yorumlar "uçağın yanlış tasarlandığı" vb. yönünde. Konuyla ilgili olarak TUSAŞ tasarım ekibi uçağın tüm boyutlarının gerektiği ölçülerde olduğunu ve radar konusunda uçağın yeterli donanıma sahip olduğunu bildirmekte.

Milli Muharip Uçak KAAN uçtu! KAAN özellikleri (Video)

Peki F-35 mi daha iyi yoksa MMU KAAN mı? Bu sorunun cevabı olaraksa sizler için yine bir tablo hazırladık. İşte tablomuzun detayları:

ÖzelliklerMMU KAANF-35A Mürettebat11Uzunluk21 metre (69 ft)15,7 metre (52 ft)Yükseklik6 metre (20 ft)4,38 metre (14,4 ft)Kanat açıklığı14 metre (46 ft)10,7 metre (35 ft)Güç kaynağı2 × GE F110-GE-129 turbofan1 × Pratt & Whitney F135 turbofanİtme gücü (Artyakıcı olmadan)2 × 17.155 lbs-force (76 kN)28.000 lbs-force (125 kN)İtme gücü (Artyakıcı ile)2 × 29.400 lbs-force (131 kN)43.000 lbs-force (191 kN)Azami hızMach 1,8 (2.210 km/sa)1,6+ Mach (1.932 km/sa)Servis tavanı55.000 fit (17.000 m)60.000 ft (18.288 m)G limiti+9g / -3,5g9 GAviyoniklerASELSAN AESA Radarı, SAR, IRST, EOTS, DIRCM, Kaska Monteli Nişangah SistemiGelişmiş aviyonik sistemleriDahili yakıt miktarıHenüz bilgi verilmedi.F-35A: 18.250 lb (8.280 kg)Azami Kalkış AğırlığıHenüz bilgi verilmedi.31.751 kg (69.999 lb)Muharebe yarıçapıHenüz bilgi verilmedi.F-35A: 1.081 km (584 deniz mili)İtici Güç/Ağırlık oranıHenüz bilgi verilmedi.A: 0.89

Aviyonikler bakımından iki uçağın kıyaslandığı tablo: