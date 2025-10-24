Milli Vurucu İHA ALPAGU'nun Yurt İçi Teslimatları Gerçekleşti

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun yurt içi teslimatları yapıldı.

STM, taktik İHA alanında yeni teslimatlara devam ediyor. STM tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda, 'Kamikaze İHA' olarak bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun yurt içi teslimatları yapıldı. ALPAGU ilk ihracatını 2023 yılında yapmıştı.

Eski Türkçede 'düşmana tek başına saldıran yiğit' anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 8 kilometre menzile sahip. Sabit kanatlı vurucu İHA sistemi, fırlatıcı lançer ve yer kontrol istasyonu olarak 3 bileşenden oluşan ALPAGU, sahip olduğu elektro optik ve kızılötesi kameralarla gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor. Lançerden fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren ALPAGU, yapay zeka destekli son teknoloji görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla hedef takibini başarıyla yapıyor. Düşük radar kesit alanı ve küçük boyutuyla hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen ALPAGU, üzerindeki mühimmatla, hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor. MIL-STD-331 uyumlu elektronik yaklaşma tapası, görevi değiştirme veya kendini imha kabiliyetleri bulunan ALPAGU, görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemiyle hassas vuruş yeteneğine sahip. Tek bir personel tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılan sistem, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir güç çarpanı ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

ALPAGU, sahip olduğu üstün kabiliyetlerin yanında farklı platformlara (kara-deniz-hava araçlarına) entegre olabilmesi gibi özelliklerle rakiplerinden ayrışıyor. ALPAGU, ağ tabanlı haberleşme sistemi sayesinde birden fazla platformun tek bir kumanda üzerinden kontrol edilip çoklu görev yapılmasına imkan sağlıyor. Ağırlığı 2 kilogramın altında olan ALPAGU'ya benzer, dünyada yalnızca 2 platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyrüsefer icra eden ALPAGU, hedeflerin tespiti ve imhasını 'Man-in-the-Loop' prensibiyle tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor.

'OPERASYONEL SAHADA ETKİNLİĞİ ARTIRACAK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Ülkemizin ihtiyaçları için milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz taktik İHA ailemiz, güvenlik güçlerimizin elini sahada güçlendiriyor. Gözcü, vurucu ve mühimmat bırakan İHA'larımızın ardından teslimatlara sabit kanatlı vurucu İHA sistemimiz ALPAGU ile devem ediyoruz. ALPAGU'nun operasyonel sahada etkinliğimizi artıracağını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.