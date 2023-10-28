Milli işletim sistemi PARDUS'un 100. yıl sürümü kullanıma sunuldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli işletim sistemi Pardus'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını onurlandırmak amacıyla özel olarak 'Pardus 23' sürümü tasarladığını duyurdu.

Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, Pardus 23'ün 100'üncü yıl sürümünün Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, özel olarak tasarlandığını belirtti. Kacır, sürümün Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını kaydederek, "Türkiye'nin bilgi teknolojileri sahnesindeki rolünü güçlendirmek ve milli kimliğini yansıtmak için geliştirilen bu sürüm, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra, ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor" dedi.

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜ'

Kacır, Türkiye'nin milli işletim sistemi ile daha güvenli ve verimli bir deneyim yaşamak için herkesi Pardus'a geçmeye davet etti. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından kullanım kolaylığını ön plana alan Pardus'un yeni ana sürümünün geliştirildiğini kaydeden Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 'Ay Yıldız' sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de de Pardus 23 100'üncü Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığını ve yerli teknoloji üretme kapasitesini güçlendirmek için attığımız adımlardan gurur duyuyoruz. Pardus işletim sisteminin bu yeni sürümü önemli bir kilometre taşıdır ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda büyük bir başarıdır. Pardus 23 tam bağımsız Türkiye'nin sembolüdür. Bu sürüm, yerli ve milli bir yaklaşımı yansıtırken, aynı zamanda teknoloji alanında Türkiye'nin ulusal ölçekteki potansiyelini gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün kullanımına sunulan bu işletim sistemi, ülkenin siber güvenlik yeteneklerini artırmak, bağımsızlık ve veri gizliliğini korumak için kritik bir rol oynamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

MANDAL: SİSTEM YÖNETİMİNİ DAHA BASİT HALE GETİRİYOR

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yaptığı yazılı açıklamada, Pardus 23'ün, kullanıcıların tercihlerine göre iki farklı masaüstü ortamı sunduğunu belirterek, "XFCE ve GNOME sürümleri arasından seçim yaparak, işletim sistemini kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Pardus 23, Pardus GNOME karşılayıcı, XFCE ince ayarlar, Pardus güncelleyici gibi kullanışlı yeni uygulamalar ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanırken, sistem yönetimini daha da basit hale getiriyor. 100'üncü yıl sürümüne özel ek paketin ön tanımlı olarak bulunduğu özel sürümü ISO olarak indirip kullanabilir veya halihazırda yüklü olan Pardus 23 Ay Yıldız üzerinde Pardus Yazılım Merkezi üzerinden kurup aktifleştirebilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken aynı zamanda TÜBİTAK'ın da 60'ıncı yaşını doldurmasının heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı.