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Microsoft, Yeni İşletim Sistemi Windows 12 İçin Geri Sayıma Geçti

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Microsoft, yapay zeka desteğiyle beklenen Windows 12 işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm, doğal dil sorgularına izin verecek ve içeriğin zaman çizelgesini oluşturacak.

Microsof, merakla beklenen işletim sistemi Windows 12 için geri sayıma geçmiş durumda. Windows 11 ile yeni işletim sisteminin temellerini atan şirket, yeni işletim sistemiyle son dönemin en popüler trendlerinden yapay zeka desteğini kullanmak istiyor.

Beklenen Windows güncellemesi, yapay zeka destekli olacak

Microsof, bir süredir yeni güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Windows 12'nin adı henüz onaylanmadı. Ortaya çıkan son rapora göre kod adı Hudson Valley olan bir sonraki büyük Windows sürümünün büyük bir ses getirmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Beklenen yeni sürüm, Windows'un tüm bölümlerine entegre edilmiş yapay zeka desteğine sahip olacak. Yapay zeka destekli güncelleme, doğal dil sorgularına izin verecek ve görüntülenen içeriğin zaman çizelgesini oluşturacak.

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Windows Central'dan Zac Bowden'ın ortaya çıkardığı raporda doğal dil sorgusunun nasıl çalışacağı bir örnekle belirtilmiş. Örneğin "Geçen Pazar günü üzerinde çalıştığım dosyayı bul" dediğinizde Windows bu komutu anlayıp işleme dökebilecek. Gelişmiş yardımcı pilot olarak belirtilen özellik, aradığınız içeriği hatırlayıp bir zaman çizelgesi oluşturabilir.

Ek olarak yapay zekanın oyun ve video kalitesini arttıracağı belirtiliyor. Bunu da Nvidia'nın DLSS ve RTX Video Süper Çözünürlüğü ile sunduğu özelliklere benzer bir şekilde yapacak. Aslında yapay zekanın bir sonraki Windows sürümünün büyük bir parçası olacağı zaten bildirilmişti. Ancak bunun ne denli bir destek olacağı konusunda bir bilgi yoktu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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