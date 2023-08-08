Microsoft, Xbox Series X için dijital sürüm üzerinde çalışıyor

Microsoft'un en güncel oyun konsolu Xbox Series X için disk sürücüsü olmayan bir dijital sürümün geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor. Bu dijital versiyonun daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Microsoft, en güncel oyun konsolları olan Xbox Series X ve S'i 2020 yılında görücüye çıkardı. 3 yıllık süreçte ise yeni renk ve depolama seçenekleri haricinde büyük bir güncellemeye gitmedi. Ortaya çıkan yeni bir iddia ise Xbox Series X için dijital sürümün yolda olduğunu gösteriyor.

Xbox Series X için dijital sürüm geliştirilme aşamasında

Yeni bir söylentiye göre Microsoft, en güçlü konsolu Xbox Series X için disk sürücüsü olmayan bir versiyon üzerinde çalışıyor. Xbox Series X dijital sürümü, Sony'nin PlayStation 5 Digital Edition adımını takip edecek ve muhtemelen daha uygun fiyatlı olacak.

Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen yeni iddialar, Xbox Series X'in disksiz versiyonunun geliştirilme aşamasında olduğunu ortaya koydu. Herhangi bir detay verilmemiş olsa da, disksiz konsol muhtemelen daha küçük ve daha hafif olacak.

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Bilmeyenler için konsolların disksiz versiyonları, sadece uygulama mağazalarından alınan oyunlar ile kullanılabiliyor. Fiziksel bir disk bölümü olmayan bu konsollar hem daha uygun fiyatlı oluyor hem de konsol için bir disk bölümü ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Microsoft'un Xbox Series S için disksiz bir versiyona sahip olduğunu hatırlatalım. Öte yandan Series X'in doğrudan rakibi olan PlayStation 5 de Digital Edition şeklinde özel bir sürüme yer veriyor. Bu, Series X için dijital versiyon iddialarını destekler nitelikte. Ancak herhangi bir çıkış tarihi verilmediğini belirtelim.

Raporlar ayrıca Microsoft'un 2025 ve sonrası için "daha geniş Xbox planlarına" sahip olduğunu gösterdi. Sony'nin önümüzdeki yıl PlayStation VR2'yi piyasaya sürmesiyle birlikte, Microsoft'un sanal veya artırılmış gerçeklik dünyasına yönelmesi mümkün.

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