Microsoft, Xbox Cloud Gaming için yeni web arayüzünü duyurdu

Microsoft, Xbox Cloud Gaming kullanıcılarını heyecanlandıran bir yeniliği duyurdu: Xbox kontrol panelinin yeni bir web arayüzü. Bu yenilik, kullanıcıların artık sadece Xbox masaüstü ve mobil uygulamalarını kullanmak yerine, bir web tarayıcısı aracılığıyla arkadaşlarıyla parti sohbetlerine katılabilmelerini sağlıyor. İşte ayrıntılar…

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'i Web'e taşıyor: Parti sohbeti ve daha fazlası geliyor

Yenilenen web arayüzü, Xbox arkadaşlarını bulma ve yönetme, mesaj gönderme, kullanıcı profillerini ve başarılarını görüntüleme ve hatta bildirimlere erişim gibi özellikleri de içeriyor. Bu arayüz ilk olarak Xbox Insider programındaki kullanıcılarla test edilecek ve ardından tüm Xbox Cloud Gaming kullanıcılarına sunulacak.

Yeni arayüz, Xbox konsol ana ekranının kullanıcı arayüzünden esinlenmiş ve bu sayede, Xbox Cloud Gaming'in daha da kullanışlı hale gelmesi bekleniyor. Özellikle, bir Xbox bulut oyununu başlattıktan sonra erişilebilen birçok işlevin, artık web üzerinden parti sohbeti başlatılarak oyun oturumları arasında devam ettirilebilmesi, oyuncular için büyük bir kolaylık sunuyor.

Xbox kullanıcılarının çoğu en önemli özelliği aktif etmiyor!

Xbox Cloud Gaming arayüzünün çoğu, akıllı TV'lerde ve Meta'nın Quest VR'ında da kullanılabilir olacak. Ancak, Xbox parti sohbeti özelliği henüz akıllı TV'lerde kullanıma sunulmamış. Microsoft ayrıca, PC oyuncuları için Xbox uygulamasında yeni oyun merkezleri başlatıyor.

Bu merkezler, oyuncuların oyun ilerlemelerini takip etmelerini, eklentilere erişmelerini ve geliştiricilerden haberleri Xbox uygulaması içinde alabilmelerini sağlayacak. Xbox Nisan konsol güncellemesi de tüm konsollarda yayınlanmaya başlıyor.

Bu güncelleme, Discord ses panosunu sessize alma seçeneği, OneDrive oyun yakalama depolama alanı için bildirimler ve Xbox konsolunda oyun veya uygulama yüklemeyi kısıtlama seçenekleri gibi yeni özellikler içeriyor.

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