Microsoft, Xbox 360 Store'u kapatma kararı aldı

Microsoft, Xbox 360'ın dijital mağazasını 2024 yılında kapatma kararı aldı. Mağazanın kapanmasıyla birlikte yeni içerik alımı engellenecek, ancak daha önce satın alınan içeriklere erişim devam edecek.

Microsoft, son kararıyla birlikte bütün odağını Xbox Series X/S'e yönlendirdiğini gösterdi. Şirketten gelen açıklamaya göre, Xbox 360'ın dijital mağazası önümüzdeki yıldan itibaren kapatılacak. Xbox 360 Store üzerinden oyun veya herhangi bir ek paket satın almak mümkün olmayacak.

Xbox 360 Store 2024'te kapatılıyor

Microsoft, 29 Temmuz 2024 tarihinde Xbox 360 Store'un kapanacağını duyurdu. Bu karar, Xbox 360'ın ilk kez 2005 yılında piyasaya sürülmesinden 18 yıl sonra alındı. Ancak konsolun 5 yıldan fazla süredir yeni bir içerik almadığını belirtelim.

Mağazanın kapanması sadece dijital Xbox 360 oyunlarına erişimi engelleyecek. Ancak Microsoft, daha önce satın alınan tüm içeriklerin oyuncuların kütüphanelerinde erişilebilir olacağının altını çizdi. Geriye dönük uyumluluk sayesinde Xbox One veya Series X/S üzerinden de bu oyunları oynayabileceksiniz.

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Mağaza kapatılıyor olsa da, Xbox 360'daki bazı oyunların hala desteklenmeye devam edeceğini belirtelim. Yani çok oyunculu yapımların sunucuları ve geliştiricilerin hesapları 29 Temmuz 2024 tarihinden sonra da desteklenecek.

Bulut kayıt özelliği sayesinde oyuncuların kayıtlarını ve hesaplarını yeni nesil Xbox konsollarına taşıması mümkün olacak.

Microsoft'un bu kararı, 2016 yılında PSP mağazasını, geçen yıl ise PS3 ve PS Vita mağazalarını kapatmayı planlayan Sony'yi takip ediyor. Ancak Sony'nin tepkiler üzerine PS3 ve PS Vita mağazalarını açık tuttuğunu, sadece ödeme seçeneklerini kısıtladığını hatırlatalım.

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