Microsoft'tan Windows 12 atağı: Sistem gereksinimleri netleşiyor

Windows 11, piyasaya sürüldüğünde minimum sistem gereksinimleri nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, gelecek yıl piyasaya süreceği tahmin edilen Windows 12 için minimum sistem gereksinimleri listesi hazırlamaya başladı.

Windows 12 minimum sistem gereksinimleri netleşiyor

Alman Deskmodder yayınına göre Microsoft, Şubat 2022'den beri Next Valley kod adlı yeni işletim sistemi için çalışmalarına devam ediyor. Nihai sürümün 2024'ün ikinci yarısına kadar genel kullanıma sunulması beklenmese de, minimum gereksinimler listesi hazırlamak için yazılımda yeterince ilerleme kaydedildiği belirtiliyor.

Microsoft'un Windows 12'yi kutudan çıkar çıkmaz Intel'in 14. nesil işlemcisini destekleyeceği belirtiliyor. Windows 12'nin ilk olarak Ocak 2022'de Ryzen 6000 mobil işlemciler ile tanıtılan Pluton yardımcı işlemcisini destekleyebileceğini iddia ediyor.

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Windows 11'in mimimum disk gereksinimi 64 GB olarak açıklandı. Sızdırılan bilgilere göre Microsoft, Windows 12'de daha düşük disk gereksinimiyle karşımıza çıkacak.

Microsoft'un yakın tarihli bir Insider Derlemesinde SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3) desteğini test etmeye başladı. Ancak Windows 12'nin, Windows 11'de açıklanan TPM 2.0 Güvenilir Platform Modülünü kullanacağı tahmin ediliyor.

Microsoft, Windows 11 için minimum RAM kapasitesini 4 GB olarak belirledi. Bu değer, Windows 12 ile birlikte 8 GB değerine ulaşacak.

Şirket, Ekim 2021'den beri genel kullanıma sunulan Windows 11'i güncellemeyi henüz bitirmedi. Mevcut işletim sisteminin Next Valley'e ulaşacak bazı özelliklerle donatılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, MSDT ve VBScript gibi istismara açık eski özelliklerin kullanımdan kaldırılmasını da bekleniyor.