Microsoft, Snapdragon X Elite İşlemcili Yeni Surface Modellerini Tanıtacak

Microsoft, önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciden güç alan yeni Surface modellerini görücüye çıkaracak. Bu dizüstü bilgisayarlarla birlikte "AI PC" (Yapay Zekalı Bilgisayar) yönelik vizyonunu da açıklayacak. Microsoft, Arm tabanlı Windows bilgisayarların yakında MacBook'u geçeceğini düşünüyor.

Microsoft'un Snapdragon X Elite bilgisayarı neler vadediyor?

Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen raporlar, Arm tabanlı bilgisayarların M1 MacBook Air'den daha iyi olduğunu ortaya koydu. CPU ve yapay zeka tabanlı görevlerde, Arm tabanlı Windows cihazların daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlendi.

Microsoft, Snapdragon X Elite'i M1 MacBook Air ile kıyaslamanın yanı sıra, özel yapay zeka ve makine öğrenimi görevleriyle karşı karşıya getirdi. Belki de en önemlisi ise Arm cihazlardaki uygulama emülasyonunun, Windows 11 sayesinde Apple Rosetta 2'den daha iyi olması.

Bu, Intel ve AMD işlemciler için geliştirilmiş oyun ve uygulamaların, kolay bir şekilde Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarlarda kullanılmasını sağlayacak. Hatta geliştiriciler, yapay zeka yeteneği sayesinde uygulamalarını bu alanda güncelleyebilecek.

132132312

Microsoft, Arm Windows modellerini "yeni nesil yapay zeka bilgisayarları" olarak konumlandırıyor. Bu özellikler arasında cihaz geçmişinde arama yapmak için AI Explorer aracı ve Copilot entegrasyonu yer alıyor.

Microsoft, AI PC hedefleri için Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerinde Intel işlemcileri yerine Snapdragon X Elite kullanmayı hedefliyor. Qualcomm'un ayrıca yılın ilerleyen döneminde yeni Snapdragon X modellerini sunması bekleniyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, 20 Mayıs'taki etkinlikte yapay zeka vizyonunu açıklayacak. Bu da Windows on Arm platformu için büyük bir genişleme sağlayacak. Şirket, önümüzdeki 4 yıl içinde yeni Windows cihazlarının yarısının yapay zekaya sahip olabileceğine inanıyor.