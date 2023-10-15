Son günlerde Microsoft'un kafası biraz karışmış olabilir. Bilindiği üzere Linux 1991 yılında piyasaya sürülen bir işletim sistemi. Hatta birçok kişinin aklına Linux logosu da olan Penguen gelmiştir. Peki ne oldu da Microsoft, Linux işletim sisteminin bilgisayarınıza nasıl kuracağınıza dair bir kılavuz yayınladı? Eski işletim sistemelerine destek vermeye mi karar verdi? İşte detaylar…

Microsoft, Linux için bir kurulum kılavuzu yayınladı!

Microsoft tarafından yayınlanan makalede bundan tam 32 yıl önce piyasaya sürülmüş olan Linux işletim sistemi için bir kurulum kılavuzu yer alıyor. Bu makaleye göre Microsoft Linux'a teşvik eder gibi bir tavırla kurulum kılavuzu ve sihirbazı yayınladı. Bunu gören kullanıcıların aklınaysa "acaba eski Windows sürümleri için bir destek paketi mi geliyor?" geldi.

Konuyla ilgili Microsoft tarafından bir açıklama veya destek paketi içerikli bir yazılı metin paylaşılmadı. Sadece Linux için bir kullanım kılavuzu paylaşıldı hepsi bu. Dünya genelinde kullanıcı bazlı bakıldığında kaç kişi bu işletim sistemi ile hayatına devam ediyor sorusuna verilecek cevap çok az sayıda kişiden öteye gitmiyor.

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Fakat her gün kullandığınız para çekme makineleri, otobüs bileti satın aldığınız kiosklar, ulaşım kartı doldurduğunuz yükleme makineleri vb. cihazlar Windows XP, Linux gibi işletim sistemlerini kullanıyorlar. Bu sistemler piyasa genelinde tüm artı ve eksi yönleri bilinen, neredeyse tüm hataları giderilmiş, büyük sistem gereksinimleri beklemeyen işletim sistemleri olduğu için tercih ediliyor.

Burada sorulacak en uygun soru aslında "Microsoft uzun yıllardır bu işletim sistemleri ile hizmet veren makineleri artık Linux'a taşımak mı istiyor?" sorusu olmalı. Bu konuda tam bir fikir birliği olmasa da Microsoft artık tarih olan işletim sistemlerini ortadan kaldırmak istiyor olabilir. Bankalar vb. bu tarz makineleri kullanan kurumlar için nasıl bir etkisi olur henüz belirsiz olsa da Microsoft'un isteği bu yönde olabilir.