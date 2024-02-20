Microsoft, İspanya'da yapay zeka altyapısı kuracak

Son dönemde yapay zeka üzerine yaptığı yatırımlarla gündem olan Microsoft, bu yatırımlarını Avrupa'ya da taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya kuracağı yapay zeka altyapısı çok konuşulan şirket, bunun bir benzerini de İspanya'da kurmaya karar verdi. Microsoft'un başkanı Brad Smith'in X platformunda yaptığı paylaşıma göre, projenin önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İşte detaylar…

Microsoft, yapay zeka alanında iddialı

Smith, Microsoft'un İspanya'da 37 yılı aşkın bir süredir aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve gelecekte ülke ile yaptıkları iş birliklerini daha da geliştirmeyi umduklarını söyledi. İspanyol halkıyla sadece ticaret merkezli olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da derin bir ilişki içinde olduklarını belirten Smith, Avrupa bölgesine yaptıkları büyük yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Şirketin yapay zeka altyapısı ve veri merkezleri için 2 senede yapacağı toplam harcamanın, 2.1 milyar doları aşacağı açıklandı. Ayrıca başkan Smith, yapay zeka teknolojilerinin devasa gelişimiyle birlikte özellikle Avrupa'da bilgi teknolojilerine yönelik belirgin bir talep büyümesi olduğunu, bu artan talebi karşılamak için ise üretim hatlarını büyütmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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Microsoft tarafından yapılan bu girişimle birlikte Avrupa bölgesindeki yapay zeka verimliliğinin belirgin şekilde artacağı öngörülüyor. Amazon'un da aynı şekilde bölgedeki yatırımlarına hız vermeyi hedeflediği de konuşulmakta. Ancak yapılan tüm bu harcamaların günün sonunda biz kullanıcılara ne kadar fayda sağlayacağı merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Avrupa bölgesinde uyguladığı yatırım stratejisi doğru mu? Yatırım yapacakları sıradaki ülke neresi olabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.