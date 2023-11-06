Microsoft, Activision-Blizzard'ı Satın Aldı: World of Warcraft Xbox'a Gelebilir

Microsoft'un yıllar süren Activision-Blizzard satın alımı nihayet onaylandı. Bu kapsamda stüdyonun sevilen yapımları Xbox'a gelecek. Yıllardır devam eden tartışmaların ardından ise Blizzard Entertainment, World of Warcraft için Xbox sürümü olasılığını ele aldı.

Microsoft'un yıllar süren Activision-Blizzard satın alımı nihayet onaylandı. Bu kapsamda stüdyonun sevilen yapımları Xbox'a gelecek. Yıllardır devam eden tartışmaların ardından ise Blizzard Entertainment, World of Warcraft için Xbox sürümü olasılığını ele aldı.

World of Warcraft için Xbox sürümü geliştirilebilir

BlizzCon 2023 kapsamında şirketin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Bunlardan birisi de World of Warcraft baş yapımcısı Holly Longdale'den geldi. Ekibin her zaman konsol versiyonu üzerinde çalışmak istediğini ifade etti.

Konsollardaki teknik sınırlamaların bir engel olup olmadığı sorulduğunda ise Longdale, "Açıkçası öyle olduğunu sanmıyorum. Bence oldukça iyi konumlanmış durumdayız" dedi. Bu, Xbox öncelikli olmak üzere konsollara sunulabileceği anlamına geliyor.

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Longdale'in açıklaması, Microsoft'un Blizzard'ı satın almasından sadece birkaç hafta sonra geldi. World of Warcraft, Microsoft Gaming'in bir parçası olarak Xbox oyuncularına sunulabilir. Ancak Longdale, Xbox Game Studios ile gelecek planları hakkında henüz görüşme yapmadığını belirtti.

Yine de World of Warcraft'ın baş yapımcısı, "Microsoft'un bir parçası olmanın getirdiği olasılıkları" göz önünde bulundurduklarını ifade etti. İlk olarak 2004 yılında çıkış yapan World of Warcraft, bir konsol sürümüyle birlikte yeni kitlelere genişleyebilir.

Ayrıca Xbox sürümüyle birlikte çapraz oyunun avantajından da yararlanabilir. Önümüzdeki yıl 20. yıl dönümünü kutlayacak olan yapım, konsollarda yayınlanmasıyla dikkat uyandırabilir. Ancak WoW ekibi şimdilik Worldsoul Saga isimli ek pakete odaklanmış durumda.

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