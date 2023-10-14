Microsoft, Activision-Blizzard'ı Satın Aldı

Microsoft geçtiğimiz saatlerde İngiltere'den gelen onay kararıyla birlikte Activision-Blizzard'ı resmi olarak satın aldı. 21 aydır devam eden anlaşma sonrasında ise Call of Duty gibi büyük serilerde değişiklik yaşanması bekleniyor. Ancak ilk olarak Activision Ceo'su Bobby Kotick görevinden ayrılacak.

Activision Ceo'su Bobby Kotick yıl sonunda görevi bırakıyor

Activision Ceo'su Bobby Kotick, bugün çalışanlarına gönderdiği e-postada, anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Yıl sonuna kadar CEO olarak kalacağını ve Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'a rapor vereceğini dile getirdi.

Kotick'in önümüzdeki yıla kadar Activision-Blizzard'ın Microsoft'a entegrasyonunu denetlemesi hedefleniyor. Ayrıca bu süreçte Phil Spencer ile birlikte çalışarak Call of Duty ve Diablo gibi yapımları Game Pass'a entegre etmek istiyor.

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Daha önce şirket içerisinde taciz iddialarıyla suçlanan Kotick, çalışanlar tarafından eleştirilmiş ve anlaşmayla birlikte gönderileceği söylenmişti. Bu yüzden yıl sonuna kadar görevini koruması oyun dünyası için sürpriz oldu.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Activision Blizzard'ın Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi serileri, Xbox Game Studios altında yer alacak. Ancak Microsoft, birçok Activision oyununun PlayStation ve Nintendo gibi platformlarda yayınlanmaya devam edeceğini belirtti.

68,7 milyar dolarlık rekor kıran anlaşma, Microsoft'un oyun portföyünü büyük ölçüde genişletiyor ve küresel oyun pazarında PlayStation, Nintendo ve Tencent ile rekabet etme kabiliyetini güçlendiriyor. Ancak gerçek etkisini uzun vadede göreceğiz.

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