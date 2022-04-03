Metaverse ve Nft Bağı: Ayrılmaz Bütünlük

Geçmişten günümüze yapılan bazı keşifler ve icatlar sadece dünyamızdaki bir kesimi değil, bütün Dünya'yı etkileyebilecek bir potansiye sahip olmuştur. Telefon, bilgisayar ve internetin icat edilmesi, teknolojik açıdan bizlere çağ atlatan buluşlar olmuştur. Bu buluşların gündelik yaşamımızın çok önemli bir parçasını kapsadığını söylemek bence çok zor bir şey olmamalı. Peki size bu gündelik yaşamımızın ileriki günlerde önemli ölçüde değişebilme ihtimalinden bahsetsem nasıl bir tepki verirdiniz?

Dijital bir ortamda dolaştığınız, çeşitli etkinliklere gidip dijital karaktere sahip kişilerle tanışıp arkadaş olduğunuz, dijital eşyalar satın alıp bunları satabileceğiniz ve size bunun gibi bambaşka fırsatlar tanıyacak bir yaşamdan bahsediyorum. Evet, bahsettiğim şey metaverse'ün ta kendisi.

Birçoğumuz metaverse kavramını duymuş ve genel olarak ne olduğu hakkında birçok yazı okumuş, podcastler dinlemiş veya videolar seyretmiştir. Metaverse kavramını daha yakından tanımak için önceki yazımı okuyabilirsiniz.

İnterneti bize somut olarak sunabilecek bu sanal evren, geleceğimize yön verebilecek bir potansiyele sahip olduğu konusunda birçok insan hemfikir durumdadır. Ancak metaverse'ün bizim hayatımızı değiştirebilecek potansiyelini bazı etmenleri de işin içine katarak hesaplamamız lazım. Sadece metaverse'ün varlığından ziyade onunla birlikte büyüyen ve modern dünyamıza yön verecek başka etmenler de bulunmaktadır. Bunların başında da Nft'leri söyleyebiliriz.

Nft'nin açılımı "Non Fungible Token," yani değiştirilemez dijital unsurlardır. Aslında bu değiştirlemez unsurlar, blockchain üzerinde depolanan bir çeşit veridir. Bu verilerin en önemli özelliklerinden biri benzersiz olmalarıdır. Bu veriler dijital dünyada birçok alanda maddi ve manevi olarak kullanılmaya başlandı. Dijital dünyada değeri olan herhangi bir varlık NFT olabilir. Bu özelliği de onları kripto paralardan ayırmaktadır. Örneğin dijital görseller, videolar, GIF'ler, ve birçok değeri olabilecek varlık NFT olabilir. Ayrıca onları diğer para birimlerinden ayıran başka bir özellik ise herhangi bir tasarlanma şekillerinin olmamasıdır.

NFT SANATÇISI OLABİLİRSİNİZ

Kulağa biraz ilginç hatta sıradışı geliyor olabilir ama insanlığa yön veren birçok buluş o zamanlar da sıradışı değil miydi?

NFT'lere sahip olabilmek için bir dijital cüzdana sahip olmanız gerekmektedir. Bu dijital cüzdan sayesinde NFT'lerinizi bir yerde barındırabilir ve satabilirsiniz. Hatta bu NFT'leri metaverse evreninde de kullanabilirsiniz. Metaverse'de bir arsa satın almak, düzenlenen bir etkinliğe girmek amacıyla kullanmak gibi birçok alanda NFT'lerinizden metaverse'de yararlanabilirsiniz. Bir NFT satın alıp bu NFT'yi daha fazla bir değere satabilir ve kar elde edebilirsiniz. Kendi NFT'lerinizi oluşturup bunları satabilir, hatta metaverse dünyasında bir NFT sergisi açıp NFT sanatçısı olabilirsiniz.

Birçok büyük şirket NFT'leri kendi markları doğrultusunda kullanmaya başladı. Coca hızla büyüyen metaverse dünyasındaki varlığını güçlendirmek için 30 Temmuz'daki Uluslararsı Dostluk gününde 4 tane NFT'yi bir koleksiyon halinde OpenSea çevrimiçi pazar yerinde açık arttırmaya çıkaracak. Açık arttırmayı kazanan kişiye de İtalya'da üretilmiş gerçek retro Coca-cola buzdolabını içerisinde soğuk Coca-Cola'lar ile doldurulmuş bir şekilde vermeyi planladı. Ayrıca NFT bazlı bazı şirketler de ciddi şekilde bahsedebileceğimiz değerlemelere sahip olmaya başladı. Blockchain bazlı sanal dünyalar inşaat eden ve bunları arsalar halinde satıp NFT'ler ile ödeme alan Metaverse oyun şirketi Animoca Brands, Liberty City Ventures liderliğindeki bir finansman turunda yaklaşık 360 milyon dolar topladı. Kurumsal şirketler tarafından NFT ve metaverse alanlarında çok büyük yatırımların oluştuğunu görmek, bu ikilinin ileride daha da önemli rollere sahip olacağı sinyallerini vermektedir.

Sonuç olarak Metaverse ve NFT gibi birbirinden yararlanan bu dijital buluşların, çağımıza yön vermiş olan telefon, bilgisayar ve internetin buluşları gibi geleceğimize ve gündelik yaşantımıza yön verebilecek potansiyel yenilikler olabileceğini söyleyebiliriz. Mutual bir şekilde birbirinden yararlanan bu iki kavramın birbirine her geçen gün sımsıkı bağlanıp ayrılamayacak bir bütünlük haline gelmesi, bizlere önümüzdeki günlerde yepyeni fırsat kapılarının aralanabileceğini gösteren bir işaret olabilir. Sonraki yazılarımızda NFT ve Metaverse ilişkisinde daha derinlere inip örnekler ile bu ikilinin bizlere nasıl bir gelecek yarattığından bahsedeceğiz.

Space Mag Türkiye / Teknoloji