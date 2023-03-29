Metaverse balonu patladı: Disney, binlerce kişiyi işten çıkarıyor!

Disney, metaverse alanında çalışan ekibini işten çıkardı. Gelecek dönemde de 7 bin kişiyle yolları ayırmayı planlıyor.

Disney, gelecek nesil hikaye anlatımı ve tüketici deneyimleri bölümü ile şirketin "metaverse" adı verilen dünyasına nasıl girebileceğini araştırıyordu. Ancak son çıkan haberlere göre, şirket bu bölüm ortadan kaldırıldı. İşte detaylar…

Disney, metaverse ekibini işten attı!

Disney'in yaklaşık 50 çalışandan oluşan ekibi eski CEO Bob Chapek'in "sonraki büyük hikaye anlatımı sınırı" olarak adlandırdığı alanda şirketin mevcut fikri mülkiyetini nasıl kullanabileceğini araştırıyordu. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

İşten çıkarma hakkındaki söylentiler, kasım ayında Bob Iger'ın Disney CEO'su olarak Bob Chapek'in yerini aldıktan kısa bir süre sonra başladı. Buna göre ekip, Disney'deki planlanan üç kısmi işten çıkarma sürecinin ilki oldu. Şirket genelinde toplam 7.000 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Bu da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir gider tasarrufu sağlayacak.

Apple'dan Samsung'a sert darbe!

Bu süreçte Disney, şirket çalışanlarına önce Şubat 2022'de "Meta" adını alan Facebook'un isim değişikliğini, dört ay sonrasında da "metaverse" hedeflerini duyurdu. O dönemki CEO Bob Chapek, Mike White'ı gelecek nesil hikaye anlatım birimini yönetmek için atadığında bir açıklama yaptı.

White, işten çıkarılmış gibi görünmüyor ve Disney'de on yıldan fazla bir süredir çalışıyor. Anlık olarak Linkedin profilinde de şirketin Disney Interactive video oyunları bölümünde çalıştığı belirtiliyor.

Geçen yılki hatırlatma yazısında Chapek şunları söyledi:

"Şirketimiz, neredeyse 100 yıldır, teknolojiyi kullanarak hikayeleri daha derin, daha etkileyici yollarla hayata geçirerek eğlenceyi tanımladı ve yeniden tanımladı. Bugün, bu evrenleri birleştirme ve izleyicilerin hikayelerimizle nasıl deneyim yaşadıklarını ve etkileşim kurduklarını tamamen yeni bir paradigma yaratma fırsatımız var… Bu, sözde metaverse."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!