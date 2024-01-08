Metal Gear Solid'in Remake'i Üzerinde Çalışılıyor

Konami bir süre önce Metal Gear Solid 3 Remake (yeni adıyla Metal Gear Solid Delta: Snake Eater) duyurusunu yapmış ve serinin hayranlarını meraklandırmayı başarmıştı. Son sızıntılar ise 25 yıl önce çıkış yapan Metal Gear Solid'in remake olabileceğini gösterdi.

Metal Gear Solid için remake yolda iddiası

Yeni söylentilere göre Konami, ilk Metal Gear Solid oyununun remake'i üzerinde çalışıyor. Geçmişte doğru sızıntılar sağlayan bir web sitesi, şirketin birkaç yıldır remake'i geliştirme aşamasında tuttuğunu gözler önüne serdi.

Konami'nin şu anda yakın zamanda duyurduğu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater'a odaklandığı belirtildi. Ancak iddialar, yeniden yapımla ilgili çalışmaların da paralel olarak devam ettiğini ortaya koydu. İlginç şekilde kaynaklar, oyunun şu anda yalnızca PlayStation 5 için planlandığını dile getirdi.

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Bu da PlayStation 4, Xbox veya PC platformlarına çıkış yapmayacağı anlamına geliyor. Ancak MGS Delta'nın tüm platformlara çıkacağını göz önünde bulundurursak, bu iddianın doğruluğu tartışma konusu haline geldi.

İlk olarak 1998 yılında çıkış yapan MGS, gizlilik-aksiyon dünyasının kilit yapımlarından biri. Bir süredir de remake iddialarıyla gündemden düşmüyor. Ancak resmi detayların az olması ve MGS Delta'nın geliştirme sürecine girmesiyle, Metal Gear Solid Remake'in pabucu dama atılmıştı.

O günden bu yana Metal Gear Solid 2 ve 3 çeşitli lisans problemleri yaşadı. Hatta iki oyun geçtiğimiz yıllarda satıştan çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen oyunun çeşitli indirmeleri, spin-off'ları ve remake (yeniden yapım) sürümleriyle 60 milyon kopyadan fazla sattığı belirtildi.