Meta, Threads'i Avrupa'ya getiriyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu Meta, sosyal medya uygulaması Threads'i Avrupa pazarına sürmeye hazırlanıyor. Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmadığı için VPN desteği ile kullanılıyordu. Ancak Meta'nın yeni hamlesiyle birlikte Threads'in kullanıcı sayısının artması bekleniyor.

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini ve logosunu değiştirdi. Ayrıca kullanıcıların hoşuna gitmeyecek birçok yeniliğe de imza attı. Tam da bu ortamda Meta yepyeni bir uygulama olan Threads'i piyasaya sürdü. Threads başlarda epey büyük popülarite yakaladı. Ancak bu hızlı yükseliş yerini hızlı düşüşe bıraktı. Şimdi ise Threads yeni bir pazara yani Avrupa pazarına giriyor. İşte detaylar…

Threads Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek!

Threads tam da Musk'ın kullanıcılarını zorladığı bir ortamda piyasaya çıktı. Elon Musk ise kullanıcıları resmen eliyle Threads'e doğru itti. Threads başlarda çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ardından bu hızlı yükseliş çok uzun sürmedi. Meta'nın sosyal medya uygulaması Threads'in ezeli rakibi X'e yani eski adıyla Twitter'a kıyasla çok büyük bir dezavantajı var. Threads Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmıyor.

Meta Threads'i 2023' te kullanıma sundu. Ancak Threads hiçbir zaman gerçek anlamda küresel bir uygulama haline gelmedi. Bunun muhtemel nedeni ise Meta'nın, verileri yurt dışında işlemek istemesidir. AB ise bu durumdan pek hoşlanmıyor.

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Bu yüzden Threads Avrupa'da kullanılamıyor. Legal yöntemlerle olmasa da Avrupalı kullanıcılar VPN desteği ile bu uygulamayı kullanıyor. Ancak bu şekilde Threads, Musk'ın X i karşısında duramıyor.

Bu durum çok yakında değişecek. Meta, aralık ayında Avrupa'da Threads'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sayede Threads daha fazla kullanıcıya erişecek. Meta, AB'deki kullanıcılara tamamen tüketim amaçlı ve kendi gönderilerini oluşturmalarına izin veren bir profil olmaksızın kullanma seçeneği sunacak.

Threads'in AB'de kullanıma sunulmasıyla birlikte 2024 yılında uygulamaya aylık 40 milyon kullanıcı daha katılacak. Mevcut tahminlere göre Twitter'a kıyasla Threads dünya çapında 73 milyon aylık kullanıcıya sahip olacak.