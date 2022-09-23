Meta sert kayaya tosladı! Toplu davalarla karşı karşıya

Neredeyse her gün gizlilik skandalıyla gündemde yerini tazeleyen Meta, ihlallerine devam ederken, bu sefer sert kaya tosladı. Apple'ın gizlilik ilkelerini çiğneyen şirket, yeniden toplu davalarla gündemde. İşte ayrıntılar…

Meta, yeni davalarla karşı karşıya!

Bloomberg'e göre Meta, Apple'ın bir süre nce dayattığı şeffaflık politikasını ihlal ederek, gereken izinleri almadan kullanıcıların hareketlerini izledi. Böylelikle App Store politikalarını ve kişisel verilerin gizliliği ilkesini ihlla eden şirket, dava riskiyle karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Meta'nın Instagram ve Facebook üzerinden uygulama içi tarayıcı ile kullanıcının tüm tıklamalarını, klavyeden yazdıklarını ve daha fazlasını izleyebildiği, kanıtlarıyla beraber ortaya çıktı. İlave olarak bilgiler arasında kullanıcının web sitelerdeki özel şifreleri ve kredi kartı gibi özel bilgilerin de olduğu düşünülüyor.

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Apple'ın iOS 14'ten itibaren iPhone telefonlarla hayatımıza soktuğu Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT), kullanıcıdan izin alınmadığı sürece izlenmeyi kural ihlali sayıyor. Bu yeni özelliğin ardından soluğu mahkemede alab Meta, 10 milyar dolarlık bir kayıp ile karşı karşıya olduklarını söylemişti.

Meta, suçlamaları kabul etmiyor

San Francisco Federal Mahkemesi'ne talebi yapılan söz konusu dava, eski Google çalışanı Felix Krause'nin araştırmalarıyla desteklenecek. Krause'ye göre Meta'nın, Instagram ve Facebook'taki uygulama için tarayıcı üzerinden giriş yapılan sitelere enjekte edilen kodla kullanıcının yaptıklarını izlediği iddia edildi.

Reklamlar için gerekli olmayan bilgilerden biri olan şifrelerin dahi izlendiği ortaya çıkmışken Meta, kullanıcıların tarayıcılarda yaptıklarını takip ettiğini itiraf etti ancak kullanıcıdan habersiz yapılmadığını belirtiyor.

Meta, Apple'ın gizlilik ilkelerini kabul etmiyor

2021'in Haziran ayında hayatımıza giren Meta şirketi, Apple'ın küçük işletmelerin büyümesini engelleyeceğini iddia ederek ATT'ye karşı çıkıyor. Kullanıcıların izlenilmesi bırakılırsa, kişiselleştirilmiş reklamların çıkma olasılığının düşeceğine inanan Meta'nın geliri, yapılan açıklamalara göre ATT ilkeleri sonucu 10 milyar dolar düştü.

Pekala, sizler gizlilik ihlalleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce mahkeme, Meta'ya ceza verir mi, nasıl bir ceza verir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.