Meta'nın Twitter rakibi Threads'in yeni özellikleri sızdırıldı

Threads platformuna bir sonraki güncelleme ile gelecek olan yeni özellikler sızdırıldı. DM özelliği beklenenden daha erken gelecek. İşte Threads'in yeni özellikleri ve detayları...

Meta'nın Twitter rakibi platformu Threads'in yeni özellikleri sızdırıldı. Platforma bir sonraki güncelleme ile gelmesi beklenen yeni özellikler arasında beklenenden erken gelen özelliklerde var. Peki bu yeni özellikler neler? Hangi özellik beklenenden daha erken gelecek? İşte Threads platformuna gelecek yeni özellikler ve detayları…

Threads DM özelliği beklenenden daha erken geliyor!

Threads platformu artık yeni özelliklerine kavuşuyor. Platform çıkış yapması ardından kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak ciddi eksikler vardı. Keşfet özelliğinin olmaması, DM mesajlarının olmaması vb. eksikler kullanıcıların canını sıkan problemler arasındaydı.

Threads ile ilgili ortaya çıkan 13 sayfalık bir makaleyse yeni gelecek özellikleri bizim için gösterdi. Aralarında DM özelliği de bulunan yeni özelliklerin bir sonraki güncelleme ile gelmesi bekleniyor. Fakat DM özelliği ile ilgili şaşırtıcı bir durum var. Instagram'ın patronu olan Adam Mosseri Threads'e yakın bir tarihte DM özelliğinin gelmeyeceğini bunun yerine kullanıcıların Instagram üzerindeki DM'leri kullanmaları gerektiğini belirtmişti. Fakat çıkan sızıntı raporda DM özelliği de yer alıyor.

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Bu durum DM özelliği ile ilgili son dakika bir değişikliğe gidilmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Threads bir anda yükseldi fakat belirli bir kesimdeki kullanıcıların da uygulamayı kullanmayı bıraktığı gerçeği aşikar. Acaba Meta kullanıcı kaybını durdurmak için mi böyle bir hamle yaptı? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

Raporda DM haricinde ortaya çıkan diğer özelliklerse Trend Topic bölümü ve gelişmiş arama yapma kutucuğu. Yani Threads Twitter'ı her anlamda bünyesine katıyor diyebiliriz. DM'den sonra gelen belki de en önemli özellik Trend Topic bölümü çünkü Twitter'ı ayakta tutan en önemli özellik gündem kısmı.

Tabi tüm bunlar Twitter'a karşı ne kadar başarılı olacak bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak uzmanlara bakıldığında en kuvvetli ihtimalin iki platformunda batmayacağı ikisinin de belirli kullanıcı sayılarına ulaşarak stabil şekilde kullanılmaya devam edeceği yönünde. Peki siz Threads'in yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…