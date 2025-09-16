Mersin Üniversitesi Öğrencileri Yerli Çip ile TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tasarladıkları yerli çiple TEKNOFEST'te zirvede yer almak istiyor.

Türkiye'nin son yıllarda atağa geçtiği teknoloji ve savunma sanayisi alanına katkı sunmak isteyen MEÜ öğrencilerinden Salih Emre Şeker, Ahmet Batuhan Şahin ve Yunus Erkasap, bir araya gelerek KUTAKIN Takımı'nı kurdu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erişti'nin desteğini de alan takım, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Hakan Işıker'in yaptığı çip projeleriyle ilgili üniversitenin Girişim Limanı'nda çalışmalara başladı.

Öğrenciler, 6 aylık çalışma sonucunda savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere çip tasarladı.

Yaptıkları çalışmayla TEKNOFEST 2025 Çip Tasarım Yarışması'na katılan öğrenciler, "Mikrodenetleyici Tasarımı" kategorisinde finale kalma başarısı gösterdi.

KUTAKIN Takımı, finale kalan projelerinin İstanbul'da 17-21 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te birincilik kazanmasını hedefliyor.

Takım kaptanı Salih Emre Şeker, AA muhabirine, tasarladıkları çipin savunma sanayisine yönelik olduğunu söyledi.

Dışarıdan alınan çiplerin güvenlik tehdidi oluşturabileceğini belirten Şeker, "Bu çip, kendi tasarımımız olduğu için savunma sanayisindeki yurt dışı tehditleri ortadan kaldırmış oluyor. Çipimiz radarlara yönelik bir tasarıma sahip. Kendimiz tasarladığımız için dışa bağımlılığa da son verebilecek. En önemli mesele güvenlik açığının önüne geçmesi ve dışa bağımlılığı azaltması, bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

Şeker, projelerinin TEKNOFEST gibi önemli organizasyonda finale kaldığı için gururlu olduklarını ifade etti.

Projelerini uzun vadede daha da geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şeker, "Şu an için finalde birinciliği hedefliyoruz. Okulumuza bu başarıyı kazandırmak istiyoruz." dedi.

Tasarladıkları çipin radar ve sonar sensörlerinden alınan sinyali tanıyıp doğru şekilde eşleştirme ve işleme özelliğine sahip olduğunu anlatan Şeker, projelerinin savunma ve haberleşme için kritik olan özel hızlandırıcı modülleri de içerdiğini belirtti.

Ahmet Batuhan Şahin de projenin donanım ve tasarım kısmında çalıştığını kaydetti.

Proje için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Zorlu bir süreçti. Sabahladığımız günler oldu. Sonunda TEKNOFEST'te büyük finale kaldık. Bu, bizim için her şeyden önemli. Ülkemizin yerli üretimine, savunma sanayisine katkı sunmak bizim için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden Yunus Erkasap ise yaptıkları projeyle finale kalmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.